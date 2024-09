Les Républicains prêts à rejoindre le gouvernement pour imposer une « vraie politique de droite »

Les parlementaires des Républicains ont donné leur accord mercredi soir pour intégrer le futur gouvernement de Michel Barnier, sous réserve que celui-ci s’engage à défendre une « vraie politique de droite ». Cette décision a été confirmée lors des journées parlementaires du parti, qui se tenaient à Aix-les-Bains pour les députés et à Annecy pour les sénateurs.

Laurent Wauquiez, chef de file des députés LR, a déclaré que son groupe était disposé à participer au gouvernement, mais qu’il restait vigilant quant aux garanties sur les politiques clés défendues par la droite, notamment en matière de fiscalité, de sécurité et d’immigration. Un sentiment partagé par les sénateurs LR, qui ont eux aussi exprimé leur volonté de rejoindre l’exécutif.

Vers un gouvernement d’union élargie

Moins d’une semaine après sa nomination, Michel Barnier s’active pour former une « nouvelle équipe », assurant qu’il ne s’agira pas d’un simple remaniement. Dans sa quête de personnalités venant de différentes sensibilités politiques, il s’est dit « touché et ému » par l’accueil des élus du parti Horizons à Reims et du MoDem à Cély-en-Bière. Selon lui, ces formations politiques seront représentées dans son futur gouvernement, attendu pour la semaine prochaine.

En visite ce jeudi à Annecy, le Premier ministre devrait rencontrer les parlementaires des Républicains, un passage important pour finaliser la participation de la droite. Michel Barnier, ancien ministre et cadre du parti LR, bénéficie du soutien de figures importantes de la droite, dont Gérard Larcher, président du Sénat. Larcher a affirmé que la présence des Républicains au sein du gouvernement serait « logique » et bénéfique pour la stabilité politique.

Des ambitions personnelles dans les négociations

Le débat interne au sein des Républicains semble s’orienter vers la répartition des portefeuilles ministériels. Annie Genevard, députée et secrétaire générale du parti, s’est exprimée publiquement sur son intérêt pour le ministère de l’Éducation nationale. Laurent Wauquiez, qui a déjà des ambitions pour 2027, figure également parmi les noms cités pour le ministère de l’Intérieur, tout comme Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, qui serait en lice pour des ministères clés comme l’Intérieur, les Finances ou la Justice.

Avec 47 élus à l’Assemblée nationale, Les Républicains joueront un rôle central dans la constitution du prochain gouvernement. Michel Barnier devra gérer un équilibre délicat entre ses alliés traditionnels et de nouvelles personnalités pour maintenir une cohérence politique.

La formation de cette « nouvelle équipe » est attendue dans les jours à venir, tandis que Michel Barnier poursuit ses consultations ce week-end pour finaliser la composition de son gouvernement.