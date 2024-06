Les Républicains anti-Ciotti dévoilent un programme de dix mesures pour redresser la France

Les Républicains anti-Ciotti s’organisent. Selon des informations publiées par Le Figaro, les membres du groupe se sont accordés sur un programme de dix mesures rédigé entre mardi 11 et jeudi 13 juin. Ce document, présenté comme un « programme de gouvernement », a été géré par Emmanuelle Mignon et Aurélien Caron, et a été validé par les principales figures du mouvement, comme Laurent Wauquiez ou encore la nouvelle gouvernance du pari, assurée par Annie Genevard et François-Xavier Bellamy depuis l’exclusion d’Éric Ciotti.



Ce programme présente trois objectifs majeurs : redresser la France, restaurer l’ordre et garantir la liberté. Il fait état dans ses premiers mots d’une situation de « crise majeure de déstabilisation et de désordre » en France, fondée autour de sujets tels que l’explosion de l’insécurité, les difficultés de la justice, l’immigration non maîtrisée, la fragilisation de la santé et de l’éducation, la dégradation des dépenses publiques ou encore l’impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat.



Face à ce constat, dix mesures sont donc proposées par les membres du parti républicain opposés à Éric Ciotti et son alliance avec le RN : réindustrialiser pour la prospérité et le pouvoir d’achat, maitriser l’immigration incontrôlée, mettre en place une vraie politique du logement, reprendre en main la politique pénale, soutenir l’assimilation et lutter contre l’islamisme, lutter contre la bureaucratie pour libérer les Français et soutenir nos agriculteurs et nos entreprises, promouvoir une écologie fondée sur le progrès et respectueuse de notre mode de vie rural, mettre de l’ordre dans nos comptes publics et corriger les dérives de notre modèle social, favoriser les familles et enfin réformer en profondeur l’éducation et la santé. Ces actions, présentées comme « concrètes et responsables pour redresser la France », fondent ainsi les priorités d’action des soutiens à ce programme.



Toutes ces mesures, qui fondent une véritable profession de foi, seront mises entre les mains des candidats unis derrière le mouvement LR mais opposés à Éric Ciotti.

Simon B.