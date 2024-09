Les prix du carburant continuent de baisser : le gazole sous les 1,59 €/l, un niveau inédit depuis 2021

Le soulagement des automobilistes se poursuit avec une nouvelle baisse des prix du carburant en France. Selon les dernières données du ministère de la Transition écologique, pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024, le gazole s’est vendu à 1,59 € le litre en moyenne, tandis que le SP95-E10 affiche un prix moyen de 1,68 € le litre. Cette chute marque un recul d’environ deux centimes par rapport à la semaine précédente et ramène les prix à un niveau inédit depuis décembre 2021.

Plusieurs stations-service affichent des tarifs particulièrement bas. Ainsi, 135 d’entre elles proposaient du gazole à moins de 1,52 € ce lundi, contre seulement 6 stations la semaine précédente. Parmi les stations les plus attractives, on note plusieurs Leclerc affichant du gazole à 1,49 €, tandis que la station Total de Bollène (Vaucluse) se distingue en vendant ce carburant à 1,38 €, le prix le plus bas de l’Hexagone.

Cette baisse est significative, notamment en comparaison avec les tarifs pratiqués en début d’année. En janvier 2024, le gazole coûtait encore 1,75 €/l et le SP95-E10 atteignait 1,79 €/l. Ces prix élevés faisaient suite à la flambée des cours du pétrole engendrée par la guerre en Ukraine, qui avait entraîné une forte hausse des prix de l’énergie à partir de février 2022.

Aujourd’hui, la tendance à la baisse s’explique par le recul des cours du pétrole. Le baril de Brent, qui se négociait encore à plus de 80 dollars fin août, est tombé à 72 dollars, une situation due à la stabilité relative de la demande mondiale et à des stocks pétroliers confortables.

Une stabilisation en vue, mais la prudence reste de mise

Malgré cette accalmie, les experts du secteur pétrolier restent prudents quant à l’évolution future des prix. Si aucune baisse spectaculaire n’est attendue dans les semaines à venir, la tendance devrait se maintenir à des niveaux stables, à moins qu’un événement majeur ne vienne bouleverser le marché, tel qu’un conflit international ou une perturbation des approvisionnements.

Pour rassurer les consommateurs, certains acteurs du marché, comme TotalEnergies, ont déjà pris des mesures. Depuis le 2 septembre, l’entreprise a fixé un prix plafond de 1,94 €/l dans 1 000 de ses stations-service jusqu’à la fin de l’année 2024, garantissant ainsi un certain répit aux automobilistes, indépendamment des fluctuations du marché. Avec cette tendance, les automobilistes français voient leur budget carburant s’alléger après des mois de hausse constante. Pour autant, la prudence reste de mise concernant l’avenir des prix à la pompe.