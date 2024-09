Les premières sélections des prix Médicis et Interallié 2024 dévoilées

Les jurys des prix Médicis et Interallié ont révélé, ce mercredi 18 septembre 2024, leurs premières listes de romans en compétition. Au total, 16 romans français sont en lice pour le prix Médicis, tandis que 13 œuvres concourent pour le prix Interallié. Parmi ces sélections, plusieurs titres sont également pressentis pour le prestigieux prix Goncourt, soulignant une rentrée littéraire riche et diversifiée.

Le prix Médicis, présidé par Anne Garréta, a mis en avant des auteurs tels que Miguel Bonnefoy et Emmanuelle Lambert, ainsi qu’une sélection de 14 romans étrangers. Parallèlement, le jury du prix Interallié, dirigé par Jean-Marie Rouart, a retenu des œuvres comme Houris de Kamel Daoud et Cœur de Thibault de Montaigu. Ces auteurs, tout comme Olivier Norek et Jean-Noël Orengo, figurent également dans la première sélection du Goncourt.

Les deux prix seront décernés en novembre 2024, avec une seconde sélection de romans prévue début octobre. L’édition 2023 du prix Interallié avait été remportée par Gaspard Koenig, tandis que Kevin Lambert avait décroché le Médicis. Les attentes sont donc élevées pour cette nouvelle saison littéraire.

Alice Leroy