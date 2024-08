Les photos d’Emmanuel Macron torse nu et jouant à la bagarre en vacances provoquent l’indignation sur les réseaux sociaux

Des clichés d’Emmanuel Macron en vacances, publiés par le magazine « Voici », ont suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux. En plein Jeux Olympiques et alors que la France attend toujours la nomination d’un nouveau gouvernement, ces photos montrent le Président de la République torse nu, souriant, et jouant sur un bateau avec ce qui semble être ses gardes du corps.

Un article ironique

L’article de « Voici » commence par une phrase provocante : « En plein JO et alors que le pays n’a plus de gouvernement, le président a décidé de partir en vacances ». Les légendes des photos publiées sont empreintes d’ironie, l’une d’elles affirmant : « Il avait prévu ce matin de choisir un nouveau Président, mais finalement, il va plutôt faire une balade en bateau et une grille de sudoku ». Cette tonalité sarcastique a contribué à alimenter les critiques en ligne.

Réactions sur les réseaux sociaux

Ces images d’un Président « jouant à la bagarre » ont généré de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où beaucoup questionnent le message qu’Emmanuel Macron souhaite transmettre en ces temps de crise. Les internautes expriment leur frustration face à ce qu’ils perçoivent comme un manque de sérieux et d’engagement de la part du chef de l’État.

#Macron fait mumuse devant les téléobjectifs avec ses amis : il peut se le permettre, il sait que les « oppositions » le laissent tranquillement dérouler son plan !

Le plan d’un gouvernement technique avec ses pions pour appliquer la politique de mise sous tutelle de la France… pic.twitter.com/U2b81gev2p — Florian Philippot (@f_philippot) August 2, 2024

Emmanuel passe de très bonnes vacances ! pic.twitter.com/SS3NLjQA8l — Destination Télé (@DestinationTele) August 2, 2024

Un été au Fort de Brégançon

Actuellement en vacances au Fort de Brégançon, résidence estivale des présidents de la Ve République, Emmanuel Macron avait déjà suscité des remous en répondant de manière humoristique à un tweet. Ce tweet relayait une information selon laquelle le Président aurait demandé à ses équipes de créer une application pour suivre « en temps réel l’ensemble des résultats des athlètes français ». En réponse, il avait tweeté : « L’application s’appelle @AntoGriezmann », en référence à la présence constante du joueur de football Antoine Griezmann sur les réseaux sociaux documentant son expérience olympique.

Un timing critiqué

La publication de ces photos intervient à un moment où la France traverse une période de turbulence politique, avec l’absence d’un gouvernement formé suite aux récentes élections législatives. Les critiques fusent, pointant du doigt l’apparente déconnexion entre les préoccupations du Président et les enjeux cruciaux auxquels fait face le pays.

Hector M.