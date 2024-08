Les ondes de RTL se transforment: tout sur les nouveaux programmes et animateurs

La station de radio RTL a annoncé une série de changements significatifs dans sa grille des programmes pour la nouvelle saison, marquant l’arrivée de nouveaux visages et le redéploiement de certains programmes populaires.

Les nouveaux horaires et programmes matinaux

Thomas Sotto, transfuge de France 2, prend les rênes de la matinale “RTL Matin” dès le 29 août. Il animera cette émission du lundi au vendredi de 7h à 10h, en compagnie d’Amandine Bégot, succédant à Yves Calvi qui migre vers le créneau du soir avec “RTL Soir”. Parmi les autres nouveautés matinales, on note l’introduction de “Un point, c’est tout!” à 6h45 avec Isabelle Saporta et “RTL autour du monde” avec Georges Malbrunot le vendredi à 7h15.

Après-midis et soirées remaniées

L’après-midi sera marqué par l’arrivée de Lorànt Deutsch avec “Entrez dans l’histoire” à 15h, où il explorera des événements et des figures marquantes de l’histoire. Le soir, Faustine Bollaert, une autre arrivante de France 2, prendra les commandes de “Héros” de 20h à 21h du lundi au jeudi, une émission où elle discutera avec des individus ayant vécu des expériences extraordinaires.

Nouveaux rendez-vous et changements de format

Les matinées seront également enrichies par des émissions telles que “Les bons tuyaux conso” à 7h30 et “La star du jour” à 8h40. Des ajustements de programmation incluent des changements d’horaires pour des émissions bien établies comme “Les Grosses Têtes” de Laurent Ruquier, maintenant de 15h30 à 18h, ainsi que des modifications pour “Ça peut vous arriver” qui se terminera désormais à midi.

Collaborations et diffusions extensives

Le dimanche, “Le Grand jury” animé par Olivier Bost, sera diffusé en direct et en simultané sur Public Sénat, renforçant ainsi la collaboration avec des partenaires médias tels que Le Figaro.

Ces changements reflètent la stratégie de RTL de rafraîchir son offre et de s’adapter aux goûts changeants de son audience, en incorporant des voix reconnues et en repensant ses créneaux pour mieux capturer l’attention des auditeurs à travers des formats variés et des heures d’écoute étendues.