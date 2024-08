Les Obama proclament « yes, she can! » en soutien à Kamala Harris à la convention démocrate

Lors de la convention démocrate à Chicago le 20 août 2024, Barack et Michelle Obama ont clairement exprimé leur soutien à Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, en vue de l’élection présidentielle prochaine. Dans un United Center vibrant d’énergie, l’ex-président et l’ancienne première dame ont non seulement adoubé Harris, mais ont aussi énergiquement critiqué le président sortant, Donald Trump.

Michelle Obama a ouvert le bal en affirmant que « l’espoir est de retour », s’adressant à une foule survoltée et anticipant les élections de moins de trois mois. Elle a loué la résilience et l’intégrité de Harris, la décrivant comme une candidate prête à reprendre le flambeau et à contrer les politiques de Trump.

Barack Obama, connu pour son éloquence, n’a pas mâché ses mots contre Trump, le qualifiant de « milliardaire de 78 ans qui n’arrête pas de pleurnicher » et critiquant ses politiques et comportements antérieurs. « Nous sommes prêts pour la présidente Kamala Harris », a-t-il affirmé, adaptant son célèbre slogan « Yes we can » en un vibrant « Yes, she can! », repris en chœur par l’audience.

Cet événement marquait l’investiture officielle de Harris, bien que le vote en ligne l’avait déjà confirmée candidate. Le couple Obama a décrit le ticket démocrate comme essentiel pour la restauration du rêve américain et pour la défense des travailleurs américains face aux inégalités et aux défis économiques.

En l’absence de Kamala Harris, qui était à Milwaukee pour un autre événement, le couple Obama a clairement positionné cette élection comme un tournant crucial, non seulement pour l’Amérique mais aussi en réponse aux tensions croissantes concernant les droits tels que l’avortement, récemment mis en péril par des décisions conservatrices de la Cour suprême.

Cette soirée de la convention a non seulement consolidé le soutien démocrate autour de Harris, mais a également réaffirmé le rôle influent des Obama dans le parti et dans la politique américaine actuelle.