Les nouveautés séries à ne pas manquer sur les plateformes en octobre 2024

Le mois d’octobre propose une riche sélection de nouvelles séries à découvrir sur les plateformes de streaming. Des intrigues captivantes, des suites attendues et des créations originales viendront rythmer ce mois automnal. Voici cinq séries incontournables à ne pas manquer.

1. « Like a Dragon : Yakusa » – Saison 1 (Prime Video)

Inspirée de la célèbre série de jeux vidéo, Like a Dragon : Yakusa nous plonge dans le Tokyo des années 1990, au cœur de la pègre japonaise. La série suit un jeune membre de la mafia, confronté à des conflits de pouvoir tout en essayant de maintenir son sens de l’honneur. Réalisée par Masaharu Take, Like a Dragon : Yakusa promet un savant mélange d’action, de drame et d’humour, fidèle à l’univers des jeux. Disponible sur Prime Video à partir du 24 octobre.

2. « Disclaimer » – Minisérie (Apple TV+)

Réalisée par Alfonso Cuarón, Disclaimer est une minisérie de thriller psychologique adaptée du roman de Renée Knight. Cate Blanchett incarne Catherine Ravenscroft, une journaliste prise dans une spirale infernale lorsqu’un livre mystérieux révèle un drame de son passé. Le casting de haute volée, qui comprend également Kevin Kline, et la réalisation minutieuse de Cuarón font de cette série un événement majeur du mois d’octobre. Disponible dès le 11 octobre sur Apple TV+.

3. « La Diplomate » – Saison 2 (Netflix)

Le thriller politique La Diplomate revient pour une deuxième saison encore plus palpitante. Keri Russell reprend son rôle de Kate Wyler, ambassadrice américaine à Londres, dans une intrigue mêlant espionnage et diplomatie. Avec de nouveaux enjeux internationaux et des complots politiques en toile de fond, cette saison promet de maintenir les spectateurs en haleine. Le casting est renforcé par l’arrivée d’Allison Janney. Disponible sur Netflix à partir du 31 octobre.

4. « The Franchise » – Saison 1 (Max)

Armando Iannucci, créateur de Veep, revient avec The Franchise, une série qui s’intéresse aux coulisses du tournage d’un film de super-héros. Cette satire hilarante, portée par un casting talentueux comprenant Himesh Patel et Jessica Hynes, dépeint les tensions et les désastres qui surgissent en pleine production hollywoodienne. Ce regard incisif sur l’industrie du cinéma est à découvrir dès le 7 octobre sur Max.

5. « Heartstopper » – Saison 3 (Netflix)

Après deux saisons acclamées, Heartstopper revient avec une troisième saison très attendue. La série, adaptée des romans graphiques d’Alice Oseman, continue d’explorer la relation entre Charlie et Nick, tout en abordant les défis de la fin de l’adolescence. Touchante et sincère, cette nouvelle saison promet de nouveaux moments d’émotion et de réflexion sur l’identité et les relations amoureuses. Disponible sur Netflix à partir du 3 octobre.

Une variété de choix pour le mois d’octobre

En plus de ces cinq recommandations, octobre voit le retour d’autres séries populaires, telles que Outer Banks avec sa saison 4, et La Défense Lincoln (saison 3), inspirée des romans de Michael Connelly. La série française Une amie dévouée, sur les fausses victimes de terrorisme, sera également à suivre avec intérêt.

Ce mois d’octobre s’annonce riche en contenus, avec des séries abordant des genres variés, allant de la comédie satirique aux drames psychologiques en passant par le thriller politique. De quoi satisfaire tous les goûts pour une rentrée télévisuelle bien remplie.