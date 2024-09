Les moments forts de la parade des athlètes olympiques et paralympiques sur les Champs-Élysées

La parade des athlètes olympiques et paralympiques français, ce 14 septembre 2024, a offert un dernier instant de communion entre les champions et le public sur les Champs-Élysées, à Paris. Près de 70 000 spectateurs ont assisté à l’événement. Le spectacle a débuté par un feu d’artifice autour de l’Arc de Triomphe, avec une réinterprétation du célèbre « cavalier d’argent » et du « porteur masqué », emblèmes des cérémonies d’ouverture des Jeux. Les mascottes des Jeux, les Phryges, ont elles aussi fait leur retour, défilant sous les applaudissements, devenues iconiques après avoir suscité les moqueries avant les Jeux.

QUELLE IMAGE 😍



Le cavalier et le personnage masqué sont de retour alors que ce dernier donne les trois coups de bâton lançant cette dernière fête 💥#ParadeDesChampions #Paris2024 pic.twitter.com/y8DquV8KdJ — Le Stade (@le_stade) September 14, 2024

Les athlètes olympiques et paralympiques ont défilé ensemble, au rythme de musiques qui ont marqué les quinzaines des compétitions. Ils étaient guidés par des figures comme Aurélie Aubert et Michaël Jeremiasz. Teddy Riner, grand absent au début, a rejoint la parade en retard mais en grande forme, remerciant chaleureusement le public pour son soutien. Le cortège, composé d’environ 300 athlètes, a entonné une Marseillaise poignante, en symbiose avec les spectateurs, soulignant une nouvelle fois l’esprit de fierté nationale.

Teddy président 🇫🇷

On a les images de Teddy Riner quand il gagnera les présidentielles.🤣 #ParadeDesChampions pic.twitter.com/XjbrNrItcJ — Kunta van den Kinté  (@denkinte_2) September 14, 2024

Enfin, la mezzo-soprano Axelle Saint-Cirel a ému la foule en clôturant l’événement par une vibrante interprétation de la Marseillaise. Ce moment a marqué la fin d’une célébration grandiose, où athlètes et public ont partagé une dernière fois l’euphorie des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

26/07 : Axelle Saint-Cirel pour ouvrir les Jeux.

14/09 : Axelle Saint-Cirel pour les clore définitivement.



Quel meilleur choix pour boucler la boucle ? 🥲



Magnifique interprétation de la Marseillaise 🇫🇷#ParadeDesChampionspic.twitter.com/TfxFC2chdz — Victor CLOT-AMIOT (@VictorClotAmiot) September 14, 2024

Alice Leroy