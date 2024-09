Les Impressionnistes du Musée d’Orsay s’invitent dans les salons grâce à Samsung

Les chefs-d’œuvre impressionnistes du Musée d’Orsay sont désormais accessibles depuis le téléviseur The Frame de Samsung. Grâce à un partenariat exclusif, 25 œuvres emblématiques de maîtres tels que Claude Monet, Vincent Van Gogh, Paul Cézanne et Auguste Renoir, seront disponibles sur la plateforme Art Store de Samsung à partir du 30 septembre. Cette initiative permet aux amateurs d’art de transformer leur salon en véritable galerie, tout en découvrant ou redécouvrant des tableaux légendaires comme La Nuit étoilée, Coquelicots ou encore Le Bal du Moulin de la Galette.

« Ce partenariat s’inscrit dans notre volonté de faire du numérique un axe majeur de développement, en rendant l’art et la culture toujours plus accessibles », a déclaré Julia Beurton, administratrice générale du Musée d’Orsay, dans un entretien accordé à 20 Minutes. Samsung, de son côté, se réjouit de pouvoir « faire rayonner ce joyau culturel français dans le monde » à travers ses téléviseurs. Avec un design soigné signé par Yves Béhar, The Frame s’intègre parfaitement dans tous les intérieurs et offre une expérience immersive grâce à son écran QLED 4K UHD qui ajuste automatiquement la luminosité et les couleurs.

Lancé en 2017, The Frame propose à ses utilisateurs de transformer leur télévision en véritable œuvre d’art grâce au mode Art. En veille, l’écran affiche plus de 2 500 œuvres d’art provenant de musées prestigieux comme le Met, le musée Van Gogh ou encore le Tate, le tout accessible via un abonnement mensuel. Les Impressionnistes du Musée d’Orsay viennent ainsi enrichir cette collection déjà impressionnante, apportant un regard nouveau sur des œuvres qui ont marqué l’histoire de l’art.

Lors de l’annonce de ce partenariat, 20 Minutes a noté que l’installation de ces téléviseurs au sein même du musée a créé un effet visuel saisissant, les reproductions se fondant presque dans l’atmosphère des salles d’exposition. « Nous sommes fiers de collaborer avec le prestigieux Musée d’Orsay pour offrir une expérience artistique unique », a affirmé Guillaume Rault, vice-président de Samsung France. Selon lui, ce partenariat permet à Samsung de proposer une expérience inégalée pour les amateurs d’art, en rendant ces œuvres accessibles à domicile pour plus de cinq millions d’utilisateurs à travers le monde.

Cette collaboration entre Samsung et le Musée d’Orsay marque une étape importante dans la numérisation et la diffusion de l’art, en offrant aux téléspectateurs une immersion totale au cœur des chefs-d’œuvre impressionnistes. Les 25 œuvres seront disponibles dès le 30 septembre, permettant ainsi à chacun de redécouvrir l’art autrement, confortablement installé chez soi.

Alice Leroy