Les images du doublé de Kylian Mbappé, sa saison au Real Madrid est lancée

Épié par les médias espagnols en permanence, critiqué pour ses débuts au Real Madrid, Kylian Mbappé a remis les pendules à l’heure ce dimanche soir, juste avant la trêve internationale. Auteur de son premier doublé au stade Santiago Bernabeu, et donc de ses premiers buts en Liga avec Madrid, Kylian Mbappé peut souffler.

Il a fallu l’entrée en jeu de Brahim Diaz, vrai créateur, et la fatigue physique du Betis Séville pour que le chemin du but s’ouvre un peu plus pour le Real Madrid. Avant cela, les hommes de Carlo Ancelotti ont buté sur la défense adverse regroupée. Un classique face au Real. Kylian Mbappé, Vinicius Jr. et Rodrygo ont souvent permuté, se sont cherchés. En vain.

Mais le Real Madrid n’est pas une équipe qui abdique. Avec ses immenses joueurs, ils savaient que cela allait finir par tourner en leur faveur, après ce début de saison poussif.

Il a fallu un geste magique de l’Uruguayen Federico Valverde, qui d’une talonnade à envoyer Kylian Mbappé en face-à-face, pour que le score bouge au tableau d’affichage. En une touche, du pied gauche, le capitaine de l’équipe de France glisse le ballon au fond des filets. Le public madrilène exulte (1-0, 67e).

KYLIAN MBAPPE GOAL!



FEDE VALVERDE WHAT AN ASSIST! 🤯 pic.twitter.com/PZ9gxzF3BK — TC (@totalcristiano) September 1, 2024

Kylian Mbappé libéré, Kylian Mbappé délivré . Et tout le Real Madrid se met à mieux jouer. Vinicius Jr. fausse compagnie à son tour à la défense adverse et obtient un penalty. C’est le Français qui s’en charge, froidement (0-2, 75e). Le voilà avec le sourire.

Mbappe hits a Brace for Real Madrid after converting his penalty pic.twitter.com/4dc3I9O8tw — White Osimehn 9️⃣ 🇳🇬 (@White_Osimehn9) September 1, 2024

Après une période difficile pour s’acclimater au jeu madrilène, aux adversaires de LaLiga aussi, Kylian Mbappé franchit un cap important, ce dimanche soir, en inscrivant ce doublé. De quoi aborder la trêve internationale avec un peu plus de légèreté.

Le Real Madrid, 2e, revient à quatre longueurs du leader, le FC Barcelone.

Place à la Ligue des Nations, avec France-Italie (le 6 septembre au Parc des princes) et France-Belgique (le 9 septembre au Groupama Stadium de Lyon)