Les images de la crue historique à Craon (Mayenne)

Malgré les alertes météo, c’est un choc pour les habitants de la Mayenne touchés par les crues exceptionnelles. Ce midi, Météo France mettait en garde contre une montée des eaux dangereuses. Les images sont stupéfiantes.

Météo France ne s’est pas trompé. Les orages font des ravages. 16 départements sont encore en vigilance orange pluie-inondations, orages ou crues, ce jeudi soir. Le Maine-et-Loire et la Mayenne en vigilance rouge pour une crue majeure de l’Oudon.

C’est la candidate Renaissance aux élections Européennes, Valérie Hayer, quia relayé plusieurs images de Craon, notamment celles de Ouest France 53. « Trois mètres d’eau au-dessus du pont à Craon chez nous en Mayenne. Plus que jamais, force et courage à tous ceux, bénévoles, forces de secours, agents municipaux et forces de l’ordre qui aident les habitants. Merci à vous tous ! »

Dans le vieux Craon, c’est opération de sauvetage des habitants les plus démunis ou les moins mobiles. Des pompiers mobilisés en nombre pour les aider. À Craon, l’Oudon atteint 3,20 mètres en fin de matinée, soit 34 cm de plus que la crue de référence de février 1996 ! Le cours d’eau est en vigilance rouge.

Certains habitants témoignent sur BFM TV de « 30-35 centimètres d’eau » chez eux… Des véhicules apparaissent sur certaines vidéos entièrement engloutis par la montée des eaux. Du jamais vu ici.