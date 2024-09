Les Goonies de retour 40 ans après : bonne ou mauvaise idée ?

L’annonce du journal anglais The Sun fait grand bruit chez les fans du film mythique « Les Goonies’. D’après le média, la production pourrait être lancée à l’été 2025. Mais l’idée semble aussi géniale que désastreuse. Reprendre 40 ans plus tard un film aussi sacré chez ses fans n’a rien d’un pari gagné d’avance.

Choco, Sinok, Bagou… Si ces noms ne vous disent rien, il vous faut de toute urgence trouver une solution pour visionner « Les Goonies » (4 décembre 1985). Ce film culte avait même connu une version jeu vidéo en 1987. Ceux qui « ne disent ne jamais mourir » (“Goonies never say die”) seraient de retour.

D’après The Sun, le film pourrait revenir dans les salles fin 2026 ou en 2027. La bande serait reformée quarante ans plus tard, cette fois sous la direction de Steven Spielberg. S’il n’avait pas réalisé le film d’aventures de 1985, c’était bien une adaptation d’une histoire écrite par Steven Spielberg lui-même.

Les comédiens ont désormais tous plus de 50 ans et ne seront pas tous reconnaissables au premier coup d’oeil. L’ex-star de la NFL (football américain), John Matuszak, est quant à lui décédé en 1989 à l’âge de 38 ans, il interprétait le rôle phare de Sinok.

Pour les Goonies 2, le feu vert serait donné, toujours d’après The Sun. Et ce, alors que les rumeurs d’un retour des Goonies se sont multipliées sur les réseaux sociaux depuis des années.

Warner Bros serait prévenu : impossible de trahir les fans de la première heure, impossible de modifier l’ADN du film de 1985.

En 2020, en plein Covid-19, le casting originel du film s’était réuni en visio pour une vidéo qui avait enchanté les fans. Mais ils jugeait alors « peu probable » leur retour au cinéma pour la suite des Goonies.

Aucune équipe ne travaille encore pleinement sur le projet de nouveau film. Mais d’après The Sun, cela devrait aboutir en 2025. Et donc arriver sur nos écrans un peu plus d’un an après… Les fans de toute la joyeuse troupe de chercheurs de trésor trépignent d’impatience.