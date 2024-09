Les Français entrent dans le top 10 des habitants les plus riches du monde : une ascension remarquée

D’après le rapport Allianz Wealth Report 2024, les Français ont vu leur patrimoine moyen grimper à 214 980 euros en 2023, les propulsant dans le top 10 des habitants les plus riches de la planète. Cette évolution marque un bond notable puisque la France, en 2022, n’occupait que la 13e position. Ce classement est dominé par les Suisses, avec un patrimoine moyen de 577 910 euros, suivis par les Américains (439 740 euros) et les Australiens (365 830 euros).

Cette progression remarquable met en lumière la solidité du patrimoine des Français, notamment comparé à leurs voisins européens. Les Français se classent ainsi devant les Allemands, qui détiennent en moyenne 201 240 euros, ainsi que les Italiens (182 710 euros) et les Espagnols (181 310 euros). Toutefois, ils restent derrière les Danois (276 130 euros), les Néerlandais (247 100 euros) et les Belges (268 100 euros).

Un patrimoine financier en progression modérée

Le rapport d’Allianz souligne également que le patrimoine financier des ménages français – comprenant les placements tels que les assurances-vie, les actions ou les livrets d’épargne – est resté relativement stable. La France occupe la 16e place mondiale pour cette catégorie, légèrement devancée par l’Italie, le Royaume-Uni et l’Irlande. Néanmoins, les performances boursières en 2023 devraient soutenir la croissance de ces actifs dans l’année à venir.

Disparités notables dans la répartition des richesses

Malgré cette montée dans le classement mondial, il convient de souligner les importantes disparités de richesse en France. Environ 9,1 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en 2021, soit une personne sur sept. Parallèlement, les 500 Français les plus riches, selon le classement de Challenges, cumulent un patrimoine de 1 228 milliards d’euros, illustrant une fracture entre les plus riches et les ménages modestes.

En somme, bien que les Français intègrent désormais le cercle des plus riches, cette richesse reste inégalement répartie au sein de la population, un constat qui interroge sur les véritables enjeux de la répartition des patrimoines.