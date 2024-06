Les Français d’Outre-Mer en avance sur les urnes pour les élections européennes

Alors que les Français de métropole devront attendre dimanche pour se rendre aux urnes, les électeurs de plusieurs territoires d’outre-mer ont déjà commencé à voter.

En avance d’un jour sur la métropole, les citoyens français des Caraïbes et du continent américain se rendent aux urnes dès ce samedi pour les élections européennes. Les bureaux de vote de Saint-Pierre-et-Miquelon ont ouvert leurs portes à 8 heures (midi en métropole), marquant le début des premiers « a voté » de cette élection.

Les électeurs de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Polynésie française et ceux vivant sur le continent américain sont également appelés à voter ce samedi. En fin de journée (23 heures en métropole), ce sera au tour des bureaux de Nouvelle-Calédonie d’ouvrir, malgré un contexte marqué par de récentes violences.

Le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen et Jordan Bardella aborde cette élection en favori. Selon un sondage réalisé par Ipsos pour Le Parisien et Radio France, le RN bénéficie de 32 % d’intentions de vote, surpassant largement la liste Renaissance de Valérie Hayer à 15,5 %. Derrière elle, la liste PS-Place Publique menée par Raphaël Glucksmann est créditée de 13,5 %, suivie de la liste LFI de Manon Aubry (9 %) et celle des Républicains avec François-Xavier Bellamy (7 %).

Les opérations de vote débutent à Saint-Pierre-et-Miquelon, où les habitants seront les premiers à se rendre aux urnes ce samedi 8 juin. Ensuite, environ 635 000 électeurs de la zone Atlantique, incluant la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, prendront le relais.

En Polynésie française, environ 210 000 électeurs sont également attendus aux urnes ce samedi. Le vote se poursuivra dimanche avec les premiers bulletins déposés à Wallis, le territoire le plus éloigné de l’Hexagone.

Malgré les difficultés organisationnelles liées aux récents événements, les habitants de Nouvelle-Calédonie, représentant environ 230 000 électeurs de la zone Pacifique Sud, voteront également ce week-end.

Enfin, dans l’océan Indien, les Réunionnais et les Mahorais, représentant potentiellement près de 1 000 votants, se rendront aux urnes. En tout, près de 2 millions de citoyens à travers le monde sont appelés à voter sur une période de deux jours, malgré un fort taux d’abstention en outre-mer, dépassant les 80 % en Guyane en 2019.