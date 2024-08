« Les Français de passage qui se trouveraient encore en Iran sont invités à en partir au plus tôt », exhorte le Quai d’Orsay

Le ministère français des Affaires étrangères a lancé un appel urgent ce vendredi 2 août, exhortant les Français de passage en Iran à quitter le pays « au plus tôt » en raison du risque « aggravé » d’escalade militaire entre Israël et Téhéran.

Contexte de tension accrue

Cette recommandation survient après l’assassinat du chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, à Téhéran, une opération attribuée à Israël. Cet événement fait suite à la frappe israélienne qui a tué le chef militaire du Hezbollah, Fouad Choukr, à Beyrouth. L’Iran, le Hamas et le Hezbollah ont accusé Israël d’être derrière ces attaques, alimentant les craintes d’un conflit régional élargi.

Carte des conseils aux voyageurs en rouge

Le Quai d’Orsay a rappelé que l’ensemble du territoire iranien est en rouge sur la carte des conseils aux voyageurs, indiquant qu’il est « formellement déconseillé aux ressortissants français de se rendre en Iran, quel qu’en soit le motif ».

Vigilance recommandée

« Les Français de passage qui se trouveraient encore en Iran sont invités à en partir au plus tôt, » a déclaré le ministère. En attendant leur départ, ils sont priés de faire preuve de « la plus grande vigilance », d’éviter les manifestations, de s’informer régulièrement de la situation et de consulter le site de l’ambassade.

Cette alerte vise à assurer la sécurité des citoyens français en réponse aux tensions croissantes dans la région, soulignant l’importance de la prudence dans un contexte géopolitique volatil.

Hector M.