Les eurodéputés ex-Reconquête rejoignent officiellement ECR, mais pas Viktor Orban

C’est officiel, Marion Maréchal, Guillaume Peltier et Laurence Trochu rejoignent leur colistier Nicolas Bay (déjà membre) au sein d’ECR.

Groupe politique des Conservateurs et Réformistes européens, c’est celui du parti de Giorgia Meloni et ses 24 élus au 9 juin.

Ces 4 parlementaires français ex-Reconquête s’ajoutent au 79 autres du groupe, contre 66 au mandat précédent. Une belle croissance pour la droite européenne qui devrait doubler Renew, le groupe de Valérie Hayer allié aux sociaux-démocrates (Raphaël Glucksmann) et au PPE (François-Xavier Bellamy).

Dans une vidéo postée sur son compte X, l’ancienne tête de liste partage sa joie de rejoindre la troisième force politique des instances européennes :

🇫🇷 J’ai le plaisir de vous annoncer qu’avec @G_Peltier et @LaurenceTrochu nous rejoignons @NicolasBay_ et entrons aujourd’hui officiellement dans le @ecrgroup, la troisième force politique du Parlement européen, pour porter votre voix et nos idées ! #Bruxelles pic.twitter.com/Eq1OhDEyQe — Marion Maréchal (@MarionMarechal) June 19, 2024

Elle rappelle ses priorités pour les 5 prochaines années, notamment la défense des frontières européennes, des libertés économiques, de l’identité, de la culture et des racines chrétiennes, l’opposition au fanatisme vert.

« Beaucoup de chantier que nous allons commencer à partir de la mi-juillet ».

Dans cette course à l’intégration aux groupes politiques, deux noms manquent à l’appel : celui de Sarah Knafo, 3eme sur la liste de Marion Maréchal et dernière élue Reconquête qui siégera donc chez les non-inscrits, et le leader des populistes européens, Viktor Orban. Ce dernier, contre toute attente, n’intégrera pas les Conservateurs et Réformistes pour des désaccords sur l’Ukraine. Malgré onze élus hongrois, le Fidesz doit encore clarifier sa position face à la Russie. Ils ont désormais 6 mois de période probatoire pour prouver leur détermination à rejoindre ECR.

Marie Falicon