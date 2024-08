Les Émirats arabes unis mettent en pause un contrat de 20 Milliards avec la France après l’arrestation de Pavel Durov

Les Émirats arabes unis ont mis en pause un accord majeur avec la France concernant l’acquisition de 80 avions de combat Rafale, d’une valeur de 20 milliards de dollars. Cette décision survient après l’arrestation en France de Pavel Durov, le PDG de Telegram, suscitant des tensions diplomatiques accrues entre les deux nations.

Pavel Durov, connu pour être le fondateur de Telegram et possédant plusieurs nationalités dont les émiriennes et françaises, a été arrêté ce week-end à Paris. Il est actuellement sous enquête pour des allégations liées à la gestion des activités illicites sur sa plateforme, notamment le trafic de drogues et la pornographie infantile. Bien que Durov possède également la nationalité russe, son statut actuel reste incertain.

En réponse à l’arrestation, les Émirats arabes unis ont demandé un accès consulaire à Durov, exprimant leur préoccupation concernant ses droits en tant que citoyen émirien. Le ministère des Affaires étrangères des Émirats a émis un communiqué indiquant qu’ils « suivent de près le cas de Pavel Durov » et exigent que la France fournisse « tous les services consulaires nécessaires d’urgence ».

Le gouvernement français, par la voix du président Emmanuel Macron, a nié toute motivation politique derrière l’arrestation de Durov, insistant sur le fait que la procédure judiciaire suit son cours normal. Cependant, la détention de Durov a été prolongée jusqu’à mercredi, en attente d’une décision judiciaire sur son cas.

L’entreprise Telegram a vigoureusement rejeté les accusations portées contre son fondateur, déclarant sur son canal que « il est absurde de dire qu’une plateforme ou son patron sont responsables des abus relevés sur ladite plateforme ».

La suspension du contrat avec Dassault, le géant de l’aéronautique français, a suscité des inquiétudes quant à un possible arrêt complet de la coopération militaire et technique entre les Émirats et la France. Cette affaire met en lumière non seulement les relations diplomatiques tendues, mais aussi les implications économiques significatives pour les deux pays engagés dans ce contrat majeur.