Les Écrans de l’Aventure 2024 : Dijon célèbre l’esprit d’aventure avec un record de fréquentation

Du 1er au 6 octobre, Dijon a accueilli la 33e édition des Écrans de l’Aventure, un festival qui met à l’honneur les documentaires, récits de voyages et exploits humains à travers le monde. Organisé par l’association La Guilde et la ville de Dijon, cet événement a battu cette année son record de fréquentation avec plus de 5 500 festivaliers. La programmation, riche et variée, comprenait 14 films en compétition, ainsi que des rencontres littéraires, conférences et ateliers interactifs. Sous la présidence de Catherine Destivelle, légende de l’alpinisme, le festival a offert une immersion totale dans l’univers de l’aventure, alliant découvertes et échanges inspirants.

Le thème de cette édition, « L’aventure pour grandir », explore comment l’expérience de l’aventure peut façonner et transformer les individus. Parmi les temps forts, le film « Sophie Lavaud, le dernier sommet », réalisé par François Damilano, a marqué les esprits et s’est vu attribuer le Prix spécial du jury. Le documentaire retrace l’exploit impressionnant de l’alpiniste qui a gravi quatre sommets de plus de 8 000 mètres. D’autres œuvres marquantes telles que « Deep Climate, l’humain face au climat » et « Alaska, la cabane de Dick Proenneke » ont également transporté le public dans des univers extrêmes, inspirants et parfois poignants.

Outre les projections, les visiteurs ont eu la chance de rencontrer des aventuriers de renom, des écrivains et des réalisateurs venus partager leurs expériences. Les festivaliers ont également pu s’initier à différentes activités, telles que l’escalade, la photographie ou le dessin, dans une ambiance conviviale et participative. Parmi les conférences notables, celle sur les héroïnes méconnues de l’aviation a particulièrement captivé l’auditoire, mettant en lumière ces pionnières de l’aéropostale qui ont marqué l’histoire de l’aviation.

Les Écrans de l’Aventure se sont une nouvelle fois affirmés comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de voyages et d’exploration. Grâce aux « bourses de l’aventure » et aux initiatives de La Guilde, le festival offre à ses participants un tremplin vers la réalisation de leurs propres rêves, que ce soit à travers le volontariat international ou des projets de solidarité. Un événement d’exception qui a su rassembler un public enthousiaste et varié, tout en consolidant sa position de leader dans l’univers des festivals d’aventure.