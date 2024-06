Les Celtics de Boston sacrés champions NBA

Ils l’ont fait. Après des années de disette et de déceptions, les Celtics sont champions NBA. Boston a fait honneur à son statut de favoris, acquis suite à une saison remarquable. Jayson Tatum a encore été immense mais c’est bien Jaylen Brown qui est élu meilleur joueur des finales (MVP).



C’est leur 18e titre. Un de plus que les Lakers, co-recordmen. Le trophée Larry O’Brien est encore pour le peuple de Boston.

Certains se demandaient pourquoi les Celtics avaient fait signer à Jaylen Brown l’été dernier le premier contrat de l’histoire de la NBA à plus de 300 millions de dollars (56,5 millions d’euros par saison)… Ils ont eu la réponse. Le joueur a totalisé 20.8 points, 5.4 rebonds, 5 passes décisives, 1.6 interceptions en moyenne par match lors de ces finales. Il s’adjuge le trophée de MVP des finales, devant l’immense star et homme à tout faire Jayson Tatum. Dans ce match 5, la logique a été respectée: Boston conclut par une victoire 106-88.

Dallas a sauvé l’honneur, obtenant une seule petite victoire dans cette série des finales NBA (4-1). Les Mavs sont passés proches du sweep (balayage), Luka Doncic et Kyrie Irving, si brillants pour se frayer un chemin jusqu’en finale depuis l’ouest, n’ont pas existé.

En conférence de presse, à chaud, le Slovène Luka Doncic ne pouvait qu’être déçu. Même si il va devoir rapidement penser aux Jeux Olympiques de Paris 2024. « Je n’ai rien à dire de spécial… Je suis triste qu’on ait perdu. Ça ne compte pas que j’ai été blessé ou pas. J’étais sur le terrain et je n’en ai pas fait assez. Mais je suis fier de chacun des gars qui a posé le pied sur le parquet. On n’a pas gagné la finale mais on a réussi une sacrée saison. (Les Jeux olympiques ?) Je ne veux pas parler de la suite. J’ai des décisions à prendre. J’essaie juste d’améliorer mon état de forme. On a une autre conférence de presse dans deux jours, non ? Je vous répondrai à ce moment-là. »