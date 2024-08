Les Bleus de Thierry Henry en finale des Jeux ! Comme en 1984 !

Ils l’ont fait. À l’arraché. En prolongation. 40 ans que le football français attendait cela. L’Egypte leur a donné du fil à retordre mais l’équipe de France olympique de football s’est qualifiée (3-1). Rendez-vous vendredi, 18h, au Parc des Princes, pour une finale palpitante face à l’ennemi espagnol.

L’équipe de France olympique de football va se mettre au vert. 3 jours à Clairefontaine pour préparer cette finale historique face à l’Espagne dans les meilleures conditions. Thierry Henry tient ses hommes, assument ses choix, varient les entraînements, imposent du jeu et un esprit collectif, le groupe adhère. Le grand public aussi.

Et cela s’est encore vu ce lundi soir, à Lyon devant plus de 50 000 personnes, face à l’Egypte. Pour la première fois de la compétition, la défense française a cédé, à l’heure de jeu (0-1). Un moment de flottement dans les esprits français ? Peut être. Mais ils sont bien vite repartis à l’assaut du but égyptien. La France s’est faite peur mais n’a rien lâché.

Le héros de la soirée se nomme Jean-Philippe Mateta, double buteur. D’abord pour égaliser avant la fin du match (1-1, 83e), puis en prolongation (2-1, 99e), pour ouvrir le chemin vers la finale. Il rôde souvent dans la surface, en impose de la tête et travaille toujours pour l’équipe, un modèle d’altruisme pour un attaquant.

Et quand ce n’est pas Jean-Philippe Mateta ou Alexandre Lacazette, Michael Olisé, la révélation de la compétition, s’y met à son tour. Passeur décisif sur l’égalisation, il délivre le camp français d’un plat du pied efficace (3-1, 108e). L’équipe de Thierry Henry poursuit sa mission or olympique. On y croit fort !