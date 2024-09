L’Équipe rend hommage à Didier Roustan avec une programmation exceptionnelle

La chaîne L’Équipe a annoncé une déprogrammation exceptionnelle ce mercredi 11 septembre pour rendre hommage à Didier Roustan, journaliste sportif décédé à l’âge de 66 ans. Cette soirée hommage sera marquée par une série de programmes spécialement consacrés à la mémoire de celui qui a été une figure emblématique du journalisme sportif en France.

À partir de 18h20, l’émission « L’Équipe de Greg », animée par Grégory Ascher, se transformera en une émission hommage. Dominique Grimault, Vikash Dhorasoo, Bertrand Latour, Loïc Tanzi et d’autres invités viendront partager leurs souvenirs et rendre hommage à Didier Roustan. La chaîne rediffusera ensuite, à 21h, la demi-finale de l’Euro 1984 entre la France et le Portugal, un match commenté par Didier Roustan et Michel Denisot, et considéré comme l’un des moments les plus marquants de sa carrière.

À 23h15, l’émission « L’Équipe du soir », dont Didier Roustan était le chroniqueur emblématique, poursuivra les hommages avec des témoignages et des souvenirs de ses collègues. Le logo de la chaîne sera temporairement modifié en noir en signe de deuil. Didier Roustan, qui a débuté sa carrière sur TF1 en 1976 et a été l’animateur de « Téléfoot » de 1984 à 1989, a marqué le journalisme sportif par son expertise et sa passion du football. Après avoir travaillé sur Canal +, France 2, RTL et Europe 1, il est devenu un pilier de L’Équipe, où il a continué à partager son amour du sport jusqu’à sa dernière émission.

La chaîne TF1 a exprimé sa tristesse en soulignant l’impact profond que Roustan a eu sur le journalisme sportif et la télévision française, tout en louant son dévouement à la profession et son influence sur les jeunes journalistes. Ce mercredi soir, la chaîne L’Équipe et ses spectateurs se réuniront pour se souvenir de Didier Roustan, un homme dont la voix et la passion pour le football resteront gravées dans les mémoires.