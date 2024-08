Benjamin Lucas (EELV) accuse le RN d’honorer « un ogre guerrier, misogyne, despotique »

Le député du Nouveau Front Populaire, Benjamin Lucas, a vivement critiqué Julien Odoul, élu du Rassemblement national, pour avoir glorifié Napoléon Bonaparte à l’occasion de l’anniversaire de sa naissance. Sur la plateforme X, Julien Odoul avait salué l’héritage du premier empereur français, affirmant que Napoléon avait « fait la France plus grande, plus forte et plus glorieuse qu’elle n’a jamais été », ajoutant qu’il méritait de « retrouver toute sa place dans les manuels scolaires ».

Cette déclaration n’a pas laissé Benjamin Lucas indifférent. Il a réagi avec virulence en accusant l’extrême droite de glorifier une figure historique qu’il qualifie de « guerrier, misogyne, despotique » et de responsable du rétablissement de l’esclavage. « L’extrême droite glorifie l’Empire qui mit fin à la République », a-t-il lancé, critiquant l’idéalisation d’un « Ogre » qui, selon lui, ne devrait pas être érigé en modèle pour la France.

Les échanges ne se sont pas arrêtés là. Maxime Michelet, député LR et allié d’Éric Ciotti et du Rassemblement national, a pris la défense de Julien Odoul, jugeant les propos de Benjamin Lucas comme étant « une vision ridicule de notre passé ». Il a soutenu que Napoléon avait permis de préserver les acquis de la Révolution française face à l’alliance des monarchies européennes. De son côté, le député Insoumis Antoine Léaument a exprimé son soutien à Benjamin Lucas en déclarant : « À bas l’Empereur ! Vive la République ! ».

Hector M.