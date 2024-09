L’Église de France célèbre 50 ans de dialogue avec les musulmans

Ce jeudi 12 septembre 2024, l’Église de France a célébré un demi-siècle de dialogue interreligieux avec les musulmans lors d’une journée de colloques et de témoignages à Paris. Cet événement, organisé par le Service national des relations avec les musulmans (SNRM), a permis de réaffirmer la volonté de l’Église d’approfondir ce dialogue, dans la recherche du bien commun.

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France (CEF), a souligné l’importance des relations interreligieuses construites au fil des ans, évoquant « 50 ans d’amitiés » et d’efforts soutenus. Il a cependant rappelé que la création du SNRM n’a pas été sans difficultés. Dans les années 1970, dans un contexte post-décolonisation, l’Église s’est initialement focalisée sur la situation des musulmans immigrés en France, comme l’a expliqué Vincent Feroldi, ancien directeur du SNRM. Cette époque était marquée par l’influence de l’encyclique Ecclesiam suam de 1964, dans laquelle le pape Paul VI encourageait le dialogue interreligieux.

À partir des années 1980, l’Église a intensifié ses efforts avec des formations dédiées à l’islam et la mise en place de délégués diocésains. Cependant, la montée du terrorisme, notamment pendant la « décennie noire algérienne », a nécessité une approche plus scientifique et mesurée du dialogue.

Aujourd’hui, l’Église poursuit cette mission à travers divers projets de coopération avec des associations et intellectuels musulmans. Mgr de Moulins-Beaufort a réaffirmé l’importance de continuer ce dialogue malgré les tensions et polarisations inévitables, estimant qu’il reste un pilier de la mission de l’Église.

Des témoignages lors de cette journée ont mis en avant les réalités concrètes de ce dialogue. Ramzi Aït-Djaoud, coprésident du Groupe d’amitié islamo-chrétienne, a insisté sur l’importance de s’éloigner des extrémismes pour favoriser un véritable échange, fondé sur la justice. Murielle Mesbah, catholique mariée à un musulman depuis 30 ans, a partagé son expérience de la vie de couple interreligieux, évoquant les défis liés à l’éducation des enfants et aux choix religieux.

Cette journée a mis en lumière la richesse des relations interreligieuses en France, où l’Église continue de s’engager aux côtés de ses partenaires musulmans pour bâtir un dialogue empreint de fraternité et de compréhension mutuelle, dans un monde où ces relations sont parfois mises à l’épreuve.