Législatives : Reconquête continue ses investitures malgré les réticences des candidats

Thomas Culerrier remplace officiellement Nicolas Bay à la tête des fédérations de Reconquête.

En ayant pris ouvertement position pour Marion Maréchal et la coalition de droite, le député européen a été exclu du parti et démis de ses fonctions.

« Nous sommes en train de continuer à préparer avec ardeur ces élections législatives anticipées.

Je vous informe que le seul interlocuteur autorisé à vous contacter concernant les élections est Thomas Culerrier, [nouveau] responsable des Fédérations et des élections de Reconquête. »

Un message signé Éric Zemmour.

L’heure est à la fronde chez Reconquête alors qu’une lettre ouverte a été publiée par une centaine d’élus et militants à l’intention du bureau exécutif, pour plaider l’union dans la lignée de Marion Maréchal.

En Bretagne aussi, les candidats potentiels se retirent derrière Marion Maréchal selon Breizh Info :

« Les trois candidats Bretons présents sur la liste Reconquête! menée par Marion Maréchal aux européennes soutiennent l’union des droites.

Elisabeth Louvel 21 eme sur la liste.

Franck Chevrel 30 eme sur la liste.

Leïla Rosenstech 57 eme sur la liste.

L’avenir de la France étant prioritaire sur toutes autres considérations partisanes, les trois candidats Bretons appellent unanimement à l’union des droites.

Nous sommes reconnaissants envers Eric Zemmour d’avoir réussi à libérer la parole des Français et d’avoir abordé, sans faillir, tous les thèmes les plus vitaux pour notre Pays depuis la création du parti Reconquête! .

Nous continuerons à les défendre, comme nous l’avons toujours fait.

Cependant nous pensons, unanimement et sans le moindre doute, que le camp national doit se rassembler et former un véritable bloc face au danger que représentent le front populaire et la macronie qui mettent à sac notre Pays.

Nous ne devons pas porter une candidature qui diviserait notre camp et ne ferait qu’affaiblir cette nécessaire union.

Aussi, aucun de nous ne présentera sa candidature aux élections législatives.

Nous appelons Marion Maréchal à la création d’un mouvement fédérateur, qui portera cette union des droites et qui mettra définitivement fin au cordon sanitaire qui a mené la France au terrible déclin qu’elle connaît aujourd’hui ».

Les commissions nationales d’investiture ont désormais jusqu’à dimanche, dernier délai, pour trancher.

Marie F.