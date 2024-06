Législatives : « Pour faire barrage au RN », le ministre des armées Sebastien Lecornu ne sera pas candidat

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a décidé de ne pas se présenter aux élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains, malgré la dissolution surprise de l’Assemblée nationale annoncée par le président Emmanuel Macron. Cette décision, révélée par Le Figaro, intervient alors que certains stratèges macronistes espéraient le voir reconquérir une circonscription de l’Eure, actuellement détenue par le Rassemblement National (RN).

Élu sénateur de l’Eure en 2020, Sébastien Lecornu préfère conserver son siège au Sénat et ses mandats locaux à Vernon, la ville dont il a été maire. Depuis 2022, quatre des cinq circonscriptions de l’Eure sont passées sous la bannière du RN, un changement que ses rivaux n’ont pas manqué de lui rappeler. Ancien président du conseil départemental, Lecornu souligne son expérience et ses succès électoraux passés pour défendre sa position. «Je suis bien placé pour savoir que le RN y a toujours été fort. Ceux qui n’ont jamais vu un électeur ou qui se font élire dans des villes aux sociologies plus faciles peuvent me faire la leçon mais je n’ai pas été élu maire à 27 ans et président de département à 28 ans par hasard. Si je n’avais pas réussi à gagner la ville de Vernon et le département de l’Eure, il y a longtemps que la situation aurait empiré», déclarait-il dans une interview au Figaro.

Lecornu a informé ses soutiens locaux qu’il ne souhaite pas quitter le Palais du Luxembourg, surtout en raison de ses responsabilités actuelles. Cependant, il s’engage à participer activement à la campagne électorale dans l’Eure et à l’échelle nationale, malgré un agenda chargé par ses fonctions ministérielles, notamment en raison des conflits en Ukraine et à Gaza.

Dans le contexte des législatives précipitées par la décision de Macron, le RN reste fort dans l’Eure, avec 42,66% des voix aux dernières élections européennes, contre seulement 13,23% pour la majorité. Lecornu, bien qu’il ne soit pas candidat, entend jouer un rôle clé dans la lutte contre cette montée du RN, démontrant ainsi son engagement envers son département et sa volonté de défendre les valeurs de son camp.