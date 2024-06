Législatives :Nolann Laurent , le plus jeune candidat de France a 18 ans

À seulement 18 ans, Nolann Laurent fait une entrée remarquée dans la politique en tant que candidat dans la 5e circonscription du Doubs pour les élections législatives anticipées du 30 juin. Ce jeune homme, tout juste sorti de son épreuve de philosophie au baccalauréat, se présente sous la bannière de son propre parti, Génération démocratique et républicaine. Il espère redonner la parole à une génération souvent désintéressée par la politique.

Nolann Laurent explique que sa décision de se présenter est née en écoutant le discours d’Emmanuel Macron annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale. Motivé par ce discours, il souhaite amorcer un mouvement de jeunesse porteur d’espoir. « On a décidé de prendre nos responsabilités et de créer ce groupe pour montrer l’exemple, » dit-il.

Le programme de Génération démocratique et républicaine se veut au centre, prenant des idées de droite et de gauche pour construire une proposition forte. Nolann Laurent critique ouvertement la politique d’Emmanuel Macron, particulièrement sur la promesse non tenue des référendums, prônant une démocratie plus participative.

Nolann exprime également son inquiétude face à la montée du Rassemblement national, soulignant les dangers de la banalisation de ce parti d’extrême droite. « Ça m’inquiète de voir cette émergence du RN trop banalisée au fil des années, » déclare-t-il, appelant à ne pas céder à la fatalité d’un vote populiste.

La campagne de Nolann Laurent est entièrement autofinancée, avec un budget provisoire de 3.000 euros, provenant de ses économies accumulées grâce à son travail d’aide à domicile. « J’ai travaillé pendant deux ans comme aide à domicile, je faisais le ménage chez des personnes âgées, je leur tenais compagnie, » explique-t-il.

Issu d’une famille politiquement engagée, Nolann a été inspiré dès son plus jeune âge par ses proches, notamment par un grand-père ayant participé à des législatives. « Toute ma jeunesse j’ai baigné dans ce monde politique, ça a fait naître une passion en moi, ça m’anime, » confie-t-il.

Avec son suppléant Alexian Back, également âgé de 18 ans, Nolann Laurent incarne une jeunesse active et concernée. Pompier volontaire et porte-drapeau pour le Souvenir français, il prévoit de rejoindre la faculté de droit de Besançon, tandis qu’Alexian intégrera Sciences Po à Nancy.

Leur campagne est menée au nom de leur équipe, se voulant collective et sans attache à une étiquette politique particulière. Ils se présentent humblement avec l’objectif de porter un message d’espoir et de représenter une alternative rafraîchissante face à la montée des extrêmes. « Nous sommes inquiets pour notre avenir mais souhaitons porter un message d’espoir et faire entendre la voix de notre génération, » déclarent-ils, appelant la jeunesse à s’engager activement dans les débats politiques.

Nolann Laurent et Alexian Back espèrent amorcer un mouvement qui donnera de l’espoir et encouragera les jeunes à s’investir pour façonner leur propre avenir.