Législatives : Maeva Ghennam sollicitée par LFI pour être candidate

L’influenceuse et ancienne candidate de télé-réalité Maeva Ghennam a récemment fait parler d’elle en déclarant avoir été sollicitée par La France Insoumise (LFI) ainsi que par un autre parti politique pour se présenter aux élections législatives de 2024. Cette annonce a suscité un vif débat, notamment en raison de ses déclarations prononcées sur les réseaux sociaux.

Maeva Ghennam, connue pour sa participation dans l’émission « Les Marseillais » sur W9, a partagé sur Instagram une vidéo dans laquelle elle évoque cette proposition politique. Elle a spécifiquement mentionné : « Vous savez ce qu’on vient de me proposer ? De rentrer en politique. De faire moi de la politique parce que genre j’ai beaucoup d’influence. Une proposition très très sérieuse. Par Allah. »

Maeva Ghennam en politique, la France est « sauvée »…. pic.twitter.com/yJKmcIDoKn — Vosstarsenrealite (@Audreylunique) June 11, 2024

Cette référence religieuse a ajouté une dimension supplémentaire aux réactions déjà mitigées quant à sa possible incursion dans le monde politique. Alors que certains applaudissent son engagement potentiel à représenter les intérêts du Maghreb et des personnes défavorisées, d’autres expriment des doutes quant à ses qualifications et à sa sincérité.

Les commentaires sur les réseaux sociaux montrent une gamme d’opinions, allant du soutien à la critique, reflétant la diversité des perceptions face à cette nouvelle orientation professionnelle pour Maeva Ghennam.

Malgré les polémiques qui ont entouré son parcours médiatique, notamment au début de l’année 2024, Maeva Ghennam semble déterminée à considérer sérieusement cette opportunité politique, ce qui pourrait potentiellement redéfinir son image publique et ses ambitions professionnelles.

L’avenir politique de Maeva Ghennam reste incertain, mais son annonce a déjà marqué les esprits et continue de susciter un débat animé quant à l’évolution du paysage politique français et l’implication des personnalités médiatiques.