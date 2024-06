Législatives : LFI sanctionne une élue communiste sortante pour son soutien à Raquel Garrido

En Seine-Saint-Denis, La France insoumise (LFI) a choisi de passer outre l’accord du « Nouveau Front populaire » en investissant in extremis une candidature dissidente face à Soumya Bourouaha, députée sortante du Parti communiste français (PCF). Cette décision intervient malgré la répartition des circonscriptions convenue entre les forces de gauche en vue des législatives.

Le dimanche 16 juin, LFI a annoncé investir Mohamed Awad comme candidat dans la quatrième circonscription de Seine-Saint-Denis. Cette décision s’inscrit en dehors des accords de la coalition à gauche, qui avaient attribué cette circonscription au PCF, soutenant ainsi la réélection de Soumya Bourouaha.

LFI a justifié ce choix par la candidature dissidente d’Abdel Sadi, maire communiste de Bobigny, dans la cinquième circonscription, où il se présente comme suppléant de Raquel Garrido. Garrido, bien qu’élue depuis 2022, n’a pas été réinvestie par LFI pour les législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, provoquant des tensions au sein de la gauche.

Mohamed Awad, le candidat investi par LFI, a exprimé son regret face au soutien du PCF à plusieurs candidats dissidents, dont Alexis Corbière et Raquel Garrido. Dans un communiqué, il a déploré le non-respect du principe de candidature unique par le PCF. Paul Vannier, membre de la direction de LFI, a indiqué que leur candidature pourrait être retirée si le PCF renonçait à soutenir les dissidents en Seine-Saint-Denis.

Raquel Garrido et Alexis Corbière, deux figures emblématiques de LFI, ont été évincés par leur propre mouvement. Garrido, en froid avec la direction Insoumise, et Corbière, frondeur maintenu par le soutien du maire communiste de Montreuil, Patrice Bessac, illustrent les fractures internes et les tensions persistantes au sein de la coalition de gauche.

En conclusion, cette décision de LFI de présenter une candidature dissidente met en lumière les difficultés de la coalition à maintenir une unité stratégique face aux enjeux électoraux, posant des défis importants pour l’avenir du « Nouveau Front populaire ».