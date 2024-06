Législatives : LFI fait campagne avec des influenceurs

« Je rêve que la France soit enfin libre de ses choix et dirigée par des hommes et des femmes de valeurs!

Moi je choisis le courage, je choisis la bravoure, je choisis l’humanité AVANT TOUT! Je voterai pour le Front Populaire ! »

C’est sur fond de Diam’s « j’emmerde le Front National » que Maeva Ghennam a annoncé son soutien officiel aux candidats du Nouveau Front populaire sur ses réseaux sociaux :

Quelqu’un qui n’a pas d’humanité en lui ne devrait pas diriger un peuple ni le représenter! Moi je choisis le courage, je choisis la bravoure, je choisis l’humanité AVANT TOUT! Je voterai pour le Front Populaire ! @sebastiendelogu pic.twitter.com/UeRUDRWhjS — Maevaghennam (@Maevaghennam1) June 19, 2024

Bénéficiant de 3,2 millions d’abonnés sur Instagram et plus de 86 000 abonnés sur Twitter, cette influenceuse n’est autre qu’une ancienne candidate de télé-réalité. Attablée avec « le big boss Delogu » ce mercredi 19 juin, elle a parsemé ses réseaux sociaux de vidéos promouvant le député sortant La France Insoumise Sébastien Delogu.

« On est trop fières de lui, on le soutient à fond. C’est très important d’aller voter le 30 juin et le 7 juillet » explique-t-elle à sa communauté.

« Vous pouvez faire ou prendre des procurations, car vous avez l’extrême-droite qui est aux portes du pouvoir dans notre pays. C’est hyper important, dis-leur Maeva » rajoute à son tour le député sortant.

L’utilisation d’influenceurs nous rappelle la méthode douteuse dénoncée par Jeremstar hier, contacté lui aussi par un parti politique pour des consignes de vote.

Quelques jours plus tôt sur son compte X, le Rassemblement national alertait sur ce candidat insoumis :

🔴 La NUPES 2, le « Front Populaire », ne fait qu’attiser les haines et prôner le chaos !



Les 30 juin et 7 juillet, vous avez le devoir de protéger nos institutions de l’extrême gauche.



Face au chaos, votez pour l’ordre républicain : votez RN ! 🇫🇷#BardellaPremierMinistre pic.twitter.com/N5iEZThbir — Rassemblement National (@RNational_off) June 15, 2024

Marie Falicon