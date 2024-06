Législatives : le socialiste Jérôme Guedj se présente sans le Nouveau Front populaire

Jérôme Guedj, député sortant de la 6e circonscription de l’Essonne, a annoncé sa candidature aux législatives des 30 juin et 7 juillet 2024 sous les couleurs du Parti socialiste (PS), et non du Nouveau Front populaire (NFP).

Guedj a pris cette décision en raison de profondes divergences avec La France insoumise (LFI), notamment après les attaques du 7 octobre en Israël, lorsque LFI a refusé de qualifier le Hamas de « terroriste ». « Je ne peux pas m’associer à l’investiture de LFI liée à l’accord du Front populaire », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

Depuis l’automne, les relations entre Guedj et LFI se sont détériorées, marquées par des attaques personnelles de Jean-Luc Mélenchon, qui a qualifié Guedj de « lâche ». Malgré ces tensions, Guedj reste engagé dans la défense de valeurs démocratiques et républicaines.

Olivier Faure, chef du PS, a soutenu Guedj, soulignant qu’il n’aurait pas de concurrents de gauche face à lui, ni des Insoumis, ni des écologistes, ni des communistes.

Hector M.