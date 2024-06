Législatives : le lourd passé judiciaire d’une candidate LFI révélée

Amal Bentounsi, candidate de La France insoumise (LFI) sous la bannière du Nouveau Front populaire dans la sixième circonscription de Seine-et-Marne, fait l’objet d’une attention médiatique particulière en raison de son passé judiciaire. Selon les informations révélées par Europe 1 le mercredi 19 juin, la militante d’extrême gauche est connue pour 11 infractions de droit commun et est inscrite au fichier des atteintes à la sécurité publique. En outre, elle est répertoriée pour ses liens avec des mouvements extrémistes et des violences urbaines, rappelle la radio.

Ces révélations font surface alors qu’une déclaration controversée qu’elle avait faite en 2015 refait surface. Sur le compte du collectif « Urgence notre police assassine » qu’elle dirigeait à l’époque, elle avait écrit : « On ne peut pas reprocher à un croyant d’être homophobe si sa religion le lui commande. » Cette phrase a suscité une vive polémique et terni son investiture.

Des appels à manifester pour Adama Traoré et Nahel

Depuis la mort de son frère en 2012, un multirécidiviste tué par un policier, Amal Bentounsi s’est souvent opposée aux autorités. Elle a établi des liens avec Assa Traoré après l’affaire Adama Traoré et a appelé à manifester contre les violences policières, notamment lors de l’affaire Nahel. Ces actions ont contribué à exacerber les tensions dans les banlieues par diverses déclarations.

En 2016, Amal Bentounsi a participé à un rassemblement anti-colonial aux côtés de La Brigade anti-négrophobie. Lors de cet événement, elle a animé un atelier sur la résistance contre le « racisme policier ». Ces activités soulèvent des préoccupations quant à son impact potentiel sur l’Assemblée nationale, si elle est élue le 7 juillet prochain, en raison de son militantisme controversé.

Réactions politiques

Face à cette situation, de nombreuses voix se sont élevées pour critiquer sa candidature. Parmi elles, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a jugé « aberrant » les propos d’Amal Bentounsi sur l’homosexualité, ajoutant une dimension supplémentaire aux débats entourant sa candidature.

Le parcours d’Amal Bentounsi, entre militantisme intense et controverse judiciaire, met en lumière les complexités et les défis posés par certaines candidatures aux élections législatives. Sa potentielle entrée à l’Assemblée nationale suscite des interrogations quant à l’influence qu’elle pourrait y exercer et aux répercussions sur le climat politique national.