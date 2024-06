Législatives : Laurent Wauquiez officiellement candidat : il critique le « traître » Éric Ciotti

Ce mardi, un événement marquant a secoué Les Républicains (LR). Éric Ciotti, président du parti, a officiellement annoncé une alliance avec le Rassemblement national (RN) pour les élections législatives anticipées prévues les 30 juin et 7 juillet. Cette décision, qui n’était jusqu’alors qu’une rumeur, a désormais pris corps.

Pendant ce temps, Laurent Wauquiez, en déplacement à Yssingeaux, a proclamé sa candidature pour la 1ère circonscription de Haute-Loire. Il sera accompagné de Caroline Di Vincenzo, maire de La Chapelle-d’Aurec et conseillère régionale, qui assurera le rôle de suppléante, succédant ainsi à Isabelle Valentin. Si Wauquiez est élu le 7 juillet, il devra quitter son poste de président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en raison de l’interdiction du cumul des mandats pour un député.

Lors de son discours, sans jamais mentionner explicitement Ciotti, Wauquiez a sévèrement critiqué son président en déclarant : « Je crois à la politique dans la clarté, on ne trahit jamais. » Il a ajouté : « Je suis convaincu que demain on aura besoin de cette parole indépendante. »

L’annonce de Wauquiez marque un tournant, d’autant plus que lundi soir encore, Isabelle Valentin se préparait à se présenter pour la troisième fois dans cette circonscription. Émue, Valentin a expliqué : « J’ai décidé de ne pas me représenter, c’est un choix tout à fait personnel. Il faut passer le flambeau, comme je l’avais déjà fait au Département. C’est avec Caroline, qui m’a accompagnée cinq ans à la Région. On voulait avec Laurent quelqu’un qui soit proche des habitants. »

Isabelle Valentin, qui présidera le comité de soutien au binôme Wauquiez-Di Vincenzo, a également affirmé : « Laurent sera une voix forte au niveau national pour notre territoire. » Devant de nombreux journalistes, Wauquiez a insisté : « On ne peut pas rester à l’écart après la victoire du RN aux élections européennes. Il faut assumer ses convictions et on peut le faire seulement devant les électeurs. »