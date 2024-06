Législatives : La Gauche en Difficulté face au RN, le Centre en Position de Force

Selon une enquête réalisée par Opinionway (réalisée les 17 et 18 juin auprès d’un échantillon national représentatif), la gauche semble avoir de faibles chances de remporter des duels contre le Rassemblement National (RN) lors des législatives. Ce sondage, qui offre un aperçu des dynamiques en jeu, montre une configuration complexe des rapports de force entre les principaux blocs politiques.

Perception des Français sur la Dissolution

La moitié des Français interrogés dans le cadre de cette enquête estime que la dissolution de l’Assemblée nationale est justifiée. Cette opinion est révélatrice d’un climat politique tendu où les citoyens envisagent divers scénarios pour l’avenir politique du pays. En projetant les résultats, 59 % des Français pensent que le Nouveau Front Populaire (NFP) n’a pas de chances de remporter les élections.

Crainte de la Violence en Cas de Victoire du RN

L’enquête souligne également une forte inquiétude quant à la violence potentielle si le RN venait à remporter le scrutin. En effet, 69 % des Français, y compris la moitié des électeurs du RN, craignent une montée de la violence. La politologue Chloé Morin remarque que « l’imaginaire de la guerre civile est très présent, et peut être réactivé par l’actualité ».

La Gauche en Difficulté Sans Implantation Locale Forte

En ce qui concerne les duels au second tour, les candidats soutenant le Président et ceux de gauche sont perçus par 38 % des électeurs chacun comme étant capables de battre le RN. Cela va à l’encontre du récit médiatique dominant qui tend à présenter la lutte principale comme étant entre la gauche et le RN, souvent en négligeant le centre.

En cas de duel NFP/RN dans leur circonscription, 41 % des Français préfèrent une victoire du RN, contre 34 % pour la gauche, et 25 % sont indécis. Ces chiffres confirment les données de l’Ifop, suggérant que la gauche aura du mal à battre le RN, sauf dans des contextes particuliers comme celui d’un candidat PS bien implanté localement.

Les Duels Ensemble/RN : Un Avantage pour le Centre

Dans les scénarios de duels entre Ensemble (candidats soutenant le Président) et le RN, 44 % des électeurs préfèrent la victoire d’un candidat soutenant le Président, contre 36 % pour le candidat du RN. Il est notable que 63 % des électeurs de gauche préfèrent également un candidat présidentiel, tout comme les électeurs des Républicains (LR). Ces données indiquent que les candidats les plus compétitifs face au RN ne sont pas ceux de la gauche, mais ceux du centre.

Conclusion

Ce sondage Opinionway éclaire les dynamiques et les perceptions électorales actuelles, révélant les défis auxquels la gauche est confrontée face à un RN potentiellement puissant. Le centre apparaît comme une force cruciale pour contrer l’extrême droite, soulignant l’importance des alliances et des stratégies électorales dans le contexte des législatives.