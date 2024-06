Législatives : Emmanuel Macron critique le Nouveau Front populaire et le RN et justifie la dissolution de l’Assemblée

Lors de la Fête de la musique vendredi soir, le président Emmanuel Macron a fermement critiqué à la fois le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national (RN), tout en réaffirmant sa décision de dissoudre l’Assemblée nationale. Il a appelé à ne pas craindre cette dissolution et a insisté sur la nécessité de voter contre les extrêmes.

S’adressant au public réuni dans la cour d’honneur de l’Élysée pour écouter divers artistes, dont la pianiste canado-ukrainienne Anastasia Rizikov et le chanteur Gilbert Montagné, Macron a défendu sa décision prise le 9 juin dernier. « J’ai pris une décision très grave, très lourde, qui m’a beaucoup coûté. Non, non, non il ne faut pas avoir très peur », a-t-il déclaré avec insistance.

Le président a évoqué le score préoccupant de l’extrême droite aux élections européennes, cumulant 40 % des voix pour le RN et Reconquête!, comme un facteur déterminant de sa décision. Il a également dénoncé la gauche radicale au sein du Nouveau Front populaire, soulignant que « l’un n’est pas le rempart de l’autre. Ils votent ensemble les motions de censure! ».

Macron a appelé à une prise de responsabilité immédiate pour empêcher la montée des extrêmes. « Il y a des extrêmes qu’on ne peut pas laisser passer », a-t-il affirmé. « Je vous le dis en responsabilité, on ne peut pas l’air de rien les laisser monter en se disant ‘c’est très grave et ça va arriver’. C’est maintenant qu’il faut être responsable! »

Il a terminé son discours en réitérant sa confiance dans le peuple français, louant son intelligence et sa force. « Il y a plein de gens qui voudraient dissoudre le peuple. Non! Il y a plein de gens qui voudraient gouverner malgré le peuple. Non! », a-t-il martelé.

La campagne électorale se poursuit ce samedi avec des déplacements notables : Éric Zemmour dans la Drôme pour soutenir la candidate Reconquête!, Marine Le Pen dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, et Raphaël Glucksmann en Gironde.