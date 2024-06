Législatives : Dieudonné et Francis Lalanne, candidats en Guadeloupe

L’humoriste Dieudonné M’Bala M’Bala et le chanteur Francis Lalanne, après leur échec aux élections européennes, se lancent désormais dans la course aux législatives en Guadeloupe. La préfecture a diffusé, ce lundi 17 juin, la liste officielle des candidats pour les élections qui se tiendront les 29 juin et 6 juillet prochains.

Dieudonné, déjà bien connu pour ses nombreuses condamnations judiciaires pour injures raciales, incitations à la haine et antisémitisme se présente dans la première circonscription. Il avait annoncé sa candidature le 15 juin via une vidéo adressée à ses « frères et sœurs afro-descendants ».

Francis Lalanne, qui a partagé la scène politique avec Dieudonné lors des dernières élections européennes sous la bannière « France Libre », est candidat dans la troisième circonscription. Lors de l’élection présidentielle de 2022, Lalanne avait appelé à voter pour Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National (RN).

Malgré leurs candidatures, Dieudonné et Lalanne n’ont pas de lien particulier avec l’archipel, hormis les spectacles de l’humoriste. Leur incursion dans la politique locale suscite des interrogations et des débats quant à leur légitimité et leurs motivations.

La présence de Dieudonné et Lalanne aux législatives guadeloupéennes représente un tournant intéressant dans leurs carrières respectives. Reste à voir si leur notoriété et leurs discours controversés trouveront un écho favorable parmi les électeurs guadeloupéens.