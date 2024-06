Législatives : Babette de Rozières candidate LR-RN dans les Yvelines

Babette de Rozières, figure éminente de la gastronomie et de la télévision, fait un pas significatif dans l’arène politique en se lançant dans la course aux élections législatives. Selon les informations rapportées par le JDD, elle se présentera dans la 7e circonscription des Yvelines sous les couleurs des Républicains et du Rassemblement national, dans le cadre de l’accord stratégique entre Éric Ciotti et le RN. Cette décision marque un tournant dans sa carrière, qui mêle depuis longtemps cuisine créole, médias et engagements politiques fluctuants.

Originaire de la Guadeloupe, Babette de Rozières s’est d’abord distinguée par son talent culinaire, devenant une ambassadrice reconnue de la cuisine antillaise à travers ses émissions télévisées et ses livres de cuisine. Son engagement politique, bien que parfois controversé, reflète ses convictions et son désir de contribuer activement aux débats publics.

L’actuelle déléguée spéciale à la Cité de la gastronomie sous la présidence de Valérie Pécresse en Île-de-France, une fonction qui souligne son implication dans la promotion de la culture culinaire régionale affrontera des figures établies comme Nadia Hai, députée sortante et ancienne ministre.