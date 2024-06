🗳️ Élections législatives : plus de 400.000 procurations ont déjà été réalisées afin de voter lors des législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet. C'est près de six fois plus que lors des législatives de 2022 sur la même période, selon le ministère de l'Intérieur #AFP pic.twitter.com/pLW4k6Wkrq