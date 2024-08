Légère hausse de popularité pour Emmanuel Macron et Gabriel Attal après les législatives

La cote de popularité du président de la République, Emmanuel Macron, et de son Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, a légèrement augmenté suite aux récentes élections législatives. Selon un sondage Elabe publié par Les Échos le jeudi 1er août 2024 et relayé par l’Agence France-Presse (AFP), Emmanuel Macron et Gabriel Attal enregistrent respectivement 27 % et 33 % d’opinions positives, soit une hausse de deux points pour chacun.

Remontée après les élections européennes

Les deux figures de l’exécutif poursuivent une tendance à la hausse amorcée après un creux atteint lors des élections européennes de début juin. Cette remontée survient trois semaines après des élections législatives particulièrement marquantes.

Édouard Philippe en tête des personnalités préférées

L’ancien Premier ministre Édouard Philippe reste la personnalité politique préférée des Français, avec 45 % d’opinions favorables, en hausse d’un point. Il est suivi par Jordan Bardella (39 %, +1 point) et Marine Le Pen (37 %, +2 points).

Gérald Darmanin profite de l’« effet JO »

Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur démissionnaire, voit sa popularité augmenter de quatre points, atteignant 31 % d’opinions positives. Il grimpe ainsi à la quatrième place du classement, bénéficiant de ce que certains analystes appellent l’« effet JO », en raison du bon déroulement sécuritaire des Jeux olympiques jusqu’à présent.

Alice Leroy