L’écolo Benjamin Lucas préfère un « gouvernement minoritaire » à un retour au macronisme

Le député écologiste Benjamin Lucas a pris position ce mercredi 14 août sur la situation politique actuelle, affirmant qu’une « grande coalition » à l’Assemblée nationale est irréaliste. Selon lui, il est préférable de gouverner avec une majorité relative plutôt que de chercher à reconstituer un modèle politique similaire au macronisme, jugé inefficace et incompatible avec les idéaux de gauche.

Un gouvernement minoritaire plutôt qu’une coalition élargie

Malgré les tentatives de rapprochement entre les groupes de gauche, du centre, et de droite, Benjamin Lucas estime qu’il n’y a pas de majorité absolue possible. Sur LCI, le député des Yvelines a déclaré que « l’idée d’une grande coalition est impossible, car nos propositions sont incompatibles avec celles des autres forces politiques. » Il prône plutôt l’établissement d’un « gouvernement minoritaire » de gauche, même si cela implique « de perdre des votes » au Parlement et de devoir débattre chaque sujet en détail. Pour lui, avancer avec une majorité relative permettra des échanges plus constructifs et des compromis législatifs sur chaque texte proposé.

Une divergence au sein du Nouveau Front Populaire

Cette position tranche avec celle de Lucie Castets, la candidate du Nouveau Front Populaire (NFP) pour le poste de Premier ministre. Castets a récemment reconnu la nécessité de « chercher des accords » et a écrit aux parlementaires du centre et de droite, en excluant le Rassemblement national, dans l’espoir de « construire des majorités parlementaires ». Cependant, Benjamin Lucas a clairement rejeté cette approche, préférant se concentrer sur l’élaboration d’un programme qui, même en minorité, pourrait obtenir des soutiens ponctuels grâce à des amendements et discussions au cas par cas.

Fidélité aux engagements électoraux

Aurélie Trouvé, députée LFI de Seine-Saint-Denis, a également réagi en soulignant l’importance de ne pas trahir les électeurs de la gauche. Selon elle, il est crucial de rester fidèle aux engagements pris, notamment en matière de réformes sociales. Trouvé a évoqué la possibilité de former une majorité pour abroger la réforme des retraites, tout en admettant que cette tâche nécessiterait de convaincre bien au-delà des rangs traditionnels de la gauche.

Alice Leroy