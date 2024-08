« Le vrai visage de la France » : Emmanuel Macron salue le succès et la fierté nationale des Jeux de Paris

Au lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris, la France se réveille avec des souvenirs inoubliables et une pointe de nostalgie. Ce lundi 12 août, le pays savoure encore les émotions et les exploits sportifs des deux dernières semaines, marquées par une moisson historique de 64 médailles, dont 16 en or. Cette édition des Jeux a été un véritable moment de gloire pour la France, marquant les esprits avec son ambiance festive et son organisation saluée par le monde entier.

Le président Emmanuel Macron, dans un entretien avec le journal L’Équipe, a exprimé sa fierté pour ce succès retentissant, décrivant les Jeux comme une « parenthèse enchantée » qui a su redonner de l’énergie et de l’élan aux Jeux olympiques. Il a également souligné que cette édition parisienne a réussi à « réinventer les Jeux d’été » et à raviver un engouement qui semblait s’essouffler ces dernières années.

Lors d’un discours de remerciements prononcé ce midi à l’Élysée, Emmanuel Macron a insisté sur le fait que ces Jeux ont permis de montrer « le vrai visage de la France » au monde entier. Il a salué l’effort collectif qui a permis à la France de briller sur la scène internationale, tout en remerciant les nombreux acteurs qui ont contribué à la réussite de cet événement planétaire. Paris, qui vient de passer le flambeau à Los Angeles pour les Jeux de 2028, peut désormais se tourner vers la prochaine étape : les Jeux paralympiques qui débuteront le 28 août.

Alice Leroy