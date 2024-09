Le violoncelle à 1 million d’euros d’Ophélie Gaillard volé une nouvelle fois : « C’est comme si on m’avait coupé la jambe »

La violoncelliste française Ophélie Gaillard a subi un nouveau choc. Dans la nuit du 24 au 25 septembre 2024, son précieux violoncelle, un Francesco Goffriller de 1737 estimé à 1,3 million d’euros, a été volé à son domicile en Haute-Savoie. « C’est l’horreur », confie la musicienne, qui précise que les cambrioleurs sont entrés par une porte-fenêtre pendant que toute la famille dormait. Ce vol est d’autant plus difficile à encaisser que la musicienne avait déjà vécu un incident similaire en 2018, où l’instrument lui avait été dérobé avant d’être restitué grâce à un appel anonyme.

L’instrument volé, prêté par la banque CIC depuis vingt ans, est un outil de travail indispensable pour la carrière d’Ophélie Gaillard. « C’est comme si on m’avait coupé la jambe », déclare-t-elle, bouleversée par l’annulation de plusieurs engagements artistiques, dont un concert et une session d’enregistrement. En plus du violoncelle, deux archets d’une grande valeur ont également été dérobés. Malgré la gravité de la situation, la musicienne a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux, espérant que son instrument puisse être retrouvé.

Ce vol soulève des questions : était-il ciblé ou simplement opportuniste ? Pour l’instant, les enquêteurs n’ont pas encore de réponse. Néanmoins, Ophélie Gaillard reste optimiste en se fiant à l’expérience passée, rappelant que « ce type d’instrument est invendable » en raison de sa traçabilité et de sa notoriété dans le milieu musical. Elle espère que les voleurs prendront conscience de l’ampleur de leur acte et restitueront le violoncelle.

Pour Ophélie Gaillard, ce nouveau vol est un « traumatisme ». Malgré tout, elle compte sur la mobilisation de la communauté artistique et du grand public pour retrouver son précieux instrument, tout en gardant espoir qu’un miracle similaire à celui de 2018 puisse se produire à nouveau.

Alice Leroy