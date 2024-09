Le trompettiste Ibrahim Maalouf rend visite à Omar Harfouch lors d’une répétition de son ‘Concerto pour la paix’

Alors que le ‘Concerto pour la paix’ d’Omar Harfouch approche à grand pas, puisqu’il se déroulera ce mercredi au théâtre des Champs-Élysée à Paris, le pianiste et compositeur a reçu une visite prestigieuse et hautement instructive. Ibrahim Maalouf, le célèbre trompettiste libanais, a en effet assisté à l’une des répétitions d’Omar Harfouch et ses musiciens de l’orchestre Béziers Méditerranée.

Alors que le pianiste et compositeur était en pleine préparation de son concert, lors d’une répétition qui s’est tenue à La Seine Musicale (Boulogne-Billancourt), Ibrahim Maalouf ne s’est pas contenté d’assister aux préparatifs en simple spectateur. Le trompettiste a en effet donné quelques tuyaux à Omar Harfouch et son orchestre en leur faisant profiter de son expertise musicale.

À titre d’exemple, Ibrahim Maalouf a donné de précieux conseils au premier violon, lui recommandant de se tourner vers le public afin que le son de son instrument, qui peut être masqué par les 60 autres musiciens, aille vers bien les spectateurs. Aussitôt la ‘consigne’ donnée, Omar Harfouch et ses musiciens ont tout de suite pu constater la différence et les améliorations, dont pourront profiter les spectateurs du concert.

Durant les répétitions, Ibrahim Maalouf a également donné son avis sur la Fantaisie orientale, composition phare d’Omar Harfouch. Après en avoir noté la complexité d’interprétation, le trompettiste a salué la performance de l’orchestre Bézier Méditerranée, dirigé par Mathieu Bonnin. En fin connaisseur, Maalouf en a profiter pour féliciter le trompettiste de l’orchestre, qui selon lui est parvenu à faire « ressortir les couleurs de l’Orient ».

Cette visite d’Ibrahim Maalouf a été aussi l’occasion de dévoiler une anecdote : durant cette répétition, Omar Harfouch a révélé qu’il avait commencé à composer sa Fantaisie orientale en lisant le livre Samarcande, écrit par Amin Maalouf, l’oncle d’Ibrahim Maalouf. Un livre publié en 1989 se déroulant dans l’Orient du XIXe et XXe siècle, offrant un voyage dans un univers où les rêves de liberté défient les fanatismes. Un fanatisme qu’Omar Harfouch combat, notamment à travers ses compositions. Ce dernier s’est même rendu à Samarcande afin de s’imprégner de ce lieu fort en symboles et en faire ressurgir toutes les émotions dans sa composition. La Fantaisie orientale raconte donc l’Orient à travers le livre d’Amin Maalouf, ce qui donne une dimension supplémentaire à la visite d’Ibrahim Maalouf.

Par ailleurs, durant ces répétitions, Omar Harfouch a également révélé à Ibrahim Maalouf qu’il avait composé le solo de la trompette de sa Fantaisie orientale après avoir écouté l’album Illusions, d’Ibrahim Maalouf, et assisté à plusieurs de ses concerts.

Nul doute que l’esprit d’Ibrahim Maalouf et de son oncle seront bien présents lors du ‘Concerto pour la paix’ d’Omar Harfouch et l’orchestre Béziers Méditerranée, qui pour appel se tiendra ce mercredi 18 septembre au théâtre des Champs-Élysées à Paris, dès 19h30.

@Photos : Daniel Topic

Omar Harfouch, Ibrahim Maalouf et le chef d’orchestre Mathieu Bonnin