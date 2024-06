Le Stream Populaire : Des Streameurs et Influenceurs appellent à voter pour le Nouveau Front Populaire

Dans une mobilisation sans précédent, plus de 200 streameurs et influenceurs ont signé une tribune intitulée « L’histoire nous regarde, mobilisons-nous », publiée par Mediapart le 17 juin 2024. Ce collectif, regroupé sous le nom de « Le Stream Populaire », se positionne clairement contre l’extrême droite à l’approche des élections législatives anticipées en France.

Contrairement à d’autres initiatives plus neutres, ce collectif appelle explicitement à voter pour les candidats du Nouveau Front Populaire, une coalition de partis de gauche qui présenteront des listes communes pour les élections des 30 juin et 7 juillet.

La tribune souligne le danger que représente une possible majorité absolue du RN à l’Assemblée nationale, un scénario inédit sous la Ve République. Les signataires, parmi lesquels figurent Antoine Daniel, Nota Bene, Ultia, Mister MV, Charlie Danger et des associations comme Afrogameuses, s’engagent à utiliser leur influence pour informer et sensibiliser leur audience.

Une série d’actions est prévue, notamment un marathon de streaming les 27 et 28 juin sur Twitch, visant à encourager la participation citoyenne et à promouvoir des valeurs d’inclusion et de démocratie. Ils appellent également à la signature d’une pétition contre l’extrême droite et fourniront des ressources pédagogiques pour faciliter la compréhension des enjeux.

Les organisateurs reconnaissent que cette initiative pourrait influencer leur audience et potentiellement entraîner des pertes de sponsors ou d’abonnés, mais affirment que cette mobilisation est nécessaire face à la menace que représente l’extrême droite pour les valeurs républicaines françaises.

Le Stream Populaire invite d’autres créateurs à rejoindre leur mouvement en signant la tribune et en utilisant un « kit » de partage sur leurs plateformes, afin d’amplifier l’impact de leur message jusqu’aux élections.

Hector M.