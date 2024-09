Le spectacle vivant en crise : « On assiste à une diminution du nombre de spectacles », alerte le Syndeac

Le président du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac), Nicolas Dubourg, a tiré la sonnette d’alarme concernant les restrictions budgétaires qui touchent le secteur de la culture. Invité sur franceinfo ce lundi 23 septembre, il a dénoncé une baisse préoccupante du nombre de spectacles et de représentations pour la saison 2024-2025. « Pour la première fois, on observe une traduction concrète des restrictions budgétaires, avec une diminution du nombre de spectacles proposés au public », a-t-il affirmé.

Nicolas Dubourg a pointé du doigt une gestion budgétaire qu’il juge trop « entrepreneuriale », comparable aux méthodes des grandes entreprises cotées en bourse. Il déplore que cette logique se traduise par un assèchement des productions futures : « Des spectacles prévus pour demain ou après-demain risquent de ne jamais voir le jour », a-t-il averti. Il a également dénoncé la réduction des diffusions de créations passées, accentuant un manque cruel de diversité et d’accessibilité culturelle.

Dubourg a critiqué le pass culture, qualifiant cet outil de « gabegie ». Selon lui, seulement 66 % des fonds individuels du pass sont réellement utilisés, et le dispositif profite surtout à des jeunes issus de milieux déjà familiers des pratiques culturelles. « Nous demandons que ces fonds soient réorientés pour renforcer l’offre culturelle dans les zones rurales et les quartiers prioritaires », a-t-il plaidé. Pour le président du Syndeac, un financement plus ciblé est essentiel pour garantir l’accès de tous à la culture.

Alice Leroy