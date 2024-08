Le single « Imagine » de Carbonne est devenu le tube de l’été en France

Cet été, un titre a particulièrement marqué les esprits et les playlists : « Imagine », du rappeur montpelliérain Carbonne. Avec plus de 50 millions d’écoutes sur les plateformes de streaming, ce morceau est devenu le single de diamant de l’été, se plaçant en tête des classements aux côtés des titres de Gims. Pour un artiste encore peu connu avant mai 2024, ce succès fulgurant ressemble à un véritable conte de fées.

Pierrot Onofrio Carbonne, de son vrai nom, a vu sa carrière prendre un tournant inattendu lorsque « Imagine » est devenu viral sur TikTok. Le succès a été instantané : en quelques jours, le titre s’est imposé comme l’hymne de l’été, propulsant Carbonne sur le devant de la scène musicale française. « On montait les étages petit à petit. Et d’un coup on a pris l’ascenseur », résume-t-il, encore surpris par l’ampleur du phénomène.

Ce morceau, aux connotations hispaniques et aux sonorités chaudes, reflète bien l’identité de Carbonne, un artiste du Sud dont la musique oscille entre mélancolie et rythmes entraînants. Accompagné du guitariste Rodolphe Babignan, Carbonne a su capturer l’authenticité de ses racines tout en touchant un large public. « Je voulais être fier de ce que je faisais. Et le meilleur moyen de l’être, c’était d’être le plus authentique possible », confie-t-il.

Le succès de « Imagine » a permis à Carbonne de lancer son deuxième single « Béné », qui commence déjà à faire parler de lui sur les ondes. En parallèle, l’artiste se prépare pour sa première tournée, avec une date particulièrement symbolique à Montpellier, sa ville natale, où il se produira au Rockstore le 18 décembre. « Pour un Montpelliérain, c’est un lieu mythique. C’est une date clé, une date dont je rêvais », explique-t-il, ému par l’aboutissement de ce rêve devenu réalité.

📈 Spotify dévoile les 10 morceaux les plus écoutés de l’été ☀️



🥇Carbonne – Imagine

🥈Gims x Dystinct – Spider

🥉Cris Mj, FloyyMenor – Gata Only



4. Théodort – Wayeh

5. Ven1 – Hakayet

6. Keblack – Aucune attache

7. Heuss x Werenoi – Mélanine

8. Keblack x Franglish… pic.twitter.com/3dK22UtVeZ — Kultur (@Kulturlesite_) August 30, 2024

Alice Leroy