Le scénariste et réalisateur Didier Kaminka, figure de la comédie française, est décédé à 81 ans

Didier Kaminka, scénariste, réalisateur et acteur emblématique des comédies françaises des années 1970 et 1980, s’est éteint mardi dernier à l’âge de 81 ans. Connu pour son travail sur des films tels que Les Sous-doués, Banzaï et Promotion Canapé, il laisse derrière lui une carrière marquée par sa collaboration avec des figures du cinéma comme Coluche, Pierre Richard ou encore Daniel Auteuil.

Né le 22 avril 1943 à Paris, Didier Kaminka fait ses débuts en tant que comédien dans les années 1960 avant de se faire un nom comme scénariste. Sa carrière prend un tournant décisif lorsqu’il coécrit Je sais rien mais je dirai tout (1973) avec Pierre Richard, ce qui ouvre la voie à une série de comédies à succès. Il devient un collaborateur privilégié du réalisateur Claude Zidi, signant des dialogues incisifs et pleins d’humour pour Les Sous-doués (1980) et Les Rois du gag (1985).

Derrière la caméra, il réalise Promotion Canapé (1990), une comédie sociale mettant en scène les travers du monde du travail, qui a connu un vif succès. Son dernier rôle à l’écran remonte à La Dormeuse Duval (2017) de Manuel Sanchez, où il incarne un peintre mélancolique, contrastant avec l’humour caustique de ses débuts.

Didier Kaminka a également marqué le paysage cinématographique en tant que dialoguiste, contribuant à l’adaptation américaine de La Totale ! par James Cameron, qui deviendra True Lies avec Arnold Schwarzenegger. « Je salue la mémoire d’un homme de cinéma aux talents multiples, qui a contribué à faire les beaux jours de la comédie française », a déclaré la ministre de la Culture Rachida Dati dans un communiqué.

Une cérémonie en hommage à Didier Kaminka se tiendra à Paris le vendredi 4 octobre.

Alice Leroy