Le scénariste de bande dessinée Pierre Christin, co-créateur de « Valérian et Laureline », est décédé à 86 ans

Pierre Christin, figure majeure de la bande dessinée française, s’est éteint ce jeudi 3 octobre 2024 à l’âge de 86 ans. Scénariste de renom, il est connu pour avoir co-créé avec le dessinateur Jean-Claude Mézières la série culte Valérian et Laureline, marquant à jamais le monde de la BD de science-fiction.

Né le 27 juillet 1938 à Saint-Mandé, en région parisienne, Pierre Christin a d’abord étudié à Sciences Po Paris avant de se lancer dans une carrière universitaire. Passionné par la littérature et l’histoire, il enseigne un temps aux États-Unis, où il retrouve son ami d’enfance Jean-Claude Mézières. Ensemble, ils imaginent le couple d’agents spatiotemporels Valérian et Laureline, dont les aventures débutent en 1967 dans les pages du journal Pilote. La série, qui mêle science-fiction et critique sociale, devient rapidement un classique et influence des générations de lecteurs.

Le style narratif de Christin, qui intègre des thématiques politiques, sociales et philosophiques, a marqué profondément le neuvième art. Les planètes et civilisations qu’il imagine avec Mézières sont autant de prétextes à l’exploration de la condition humaine, qu’il aborde avec intelligence et subtilité. Des albums comme L’Empire des Mille Planètes ou Les Héros de l’Équinoxe regorgent d’allusions aux enjeux contemporains, qu’il s’agisse de colonisation, d’écologie ou de totalitarisme.

Au-delà de Valérian et Laureline, Pierre Christin a collaboré avec des artistes comme Enki Bilal sur Les Phalanges de l’Ordre Noir ou Partie de Chasse, devenus des classiques de la BD politique. Il a également écrit pour Jacques Tardi, François Boucq ou encore Annie Goetzinger, prouvant son talent à s’adapter à des styles graphiques et narratifs variés.

En parallèle de son activité de scénariste, Pierre Christin a fondé en 1968 l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine, où il a enseigné pendant de nombreuses années. Son parcours, fait de va-et-vient entre littérature, journalisme et bande dessinée, témoigne d’une curiosité insatiable et d’un regard aiguisé sur le monde.

Christin, qui avait reçu le prix Goscinny au Festival d’Angoulême en 2018 pour l’ensemble de son œuvre, laisse derrière lui une centaine de titres et un héritage immense. Sa disparition marque la fin d’une ère pour le neuvième art, et ses contributions continueront d’inspirer de nombreux artistes, qu’ils soient scénaristes ou dessinateurs.