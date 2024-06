Le remplaçant LFI d’Adrien Quatennens accusé de comportements abusifs et de sexisme par son ancienne co-animatrice féministe

Emma Salley, agrégative en histoire à Sciences Po et militante de gauche, a récemment pris la parole sur Twitter pour accuser Aurélien Le Coq, désormais candidat de La France Insoumise à Lille suite au retrait d’Adrien Quatennens, de comportements masculinistes préjudiciables. Elle a dénoncé un passé de gaslighting et d’invisibilisation lors de leur collaboration, remettant ainsi en question la dynamique interne du parti. Ces accusations ravivent un débat sensible sur les normes de comportement et l’équité de genre au sein des sphères politiques françaises :

Coucou la FI, ce n'est pas par ce que je suis plutôt silencieuse depuis 2 ans que j'ai oublié que votre numéro 10 de liste aux européennes (donc position éligible) m'a poussée au burn out. Au contraire, aujourd'hui avec la clarté de vue de la personne qui s'est reconstruite 1/ — Emma tente de survivre à la prépagreg 🇫🇮 (@EmmaSalley_) March 6, 2024

Je peux plus que jamais affirmer que: Aurélien Le Coq a eu vis à vis de moi, sa co-animatrice de l'époque, un comportement abusif de gaslighting et d'invisibilisation, et que ce que j'ai vécu -et que vivent bien des femmes en politique – n'était pas normal 2/ — Emma tente de survivre à la prépagreg 🇫🇮 (@EmmaSalley_) March 6, 2024

A l'époque j'avais tellement intériorisé la violence de ce que je vivais comme normale que j'osais à peine parler. Aujourd'hui j'ai la sérénité pour dire que je ne veux plus, comme féministe, voir des hommes faire carrière politique en ayant écrasé des femmes sur leur passage 3/ — Emma tente de survivre à la prépagreg 🇫🇮 (@EmmaSalley_) March 6, 2024

Mettait en danger ma poursuite d'étude à l'époque, j'ai réussi à remettre le pied à l'étrier. En tant que femme issue des classes populaires qui a eu la chance de faire des études ça aurait pu bien plus mal tourner que ça 5/ — Emma tente de survivre à la prépagreg 🇫🇮 (@EmmaSalley_) March 6, 2024

Le remplacement d’Adrien Quatennens par Aurélien Le Coq à Lille a été décidé par La France Insoumise en réponse aux pressions locales et nationales suite aux révélations concernant des accusations de violences conjugales à l’encontre de Quatennens. Ce dernier a choisi de se retirer de la course électorale pour ne pas nuire à son parti, laissant ainsi la voie libre à Le Coq, 27 ans, responsable national des Jeunes Insoumis et bras droit de Quatennens, pour représenter le mouvement à Lille lors des élections législatives 2024.

