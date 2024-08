Le Real régale : Mbappé déjà buteur et vainqueur de la Supercoupe d’Europe (résumé & vidéo)

Un rouleau compresseur. Dés son premier match officiel, le Real Madrid des « Avengers » Mbappé-Vinicius-Bellingham-Rodrygo a éteint petit à petit de rigoureux adversaires de l’Atalanta Bergame et remporte la Supercoupe de l’UEFA (2-0), depuis le stade national à Varsovie.

68e minute de jeu, le Real Madrid enterre définitivement les derniers espoirs italiens… Le centre fuyant de Vinicius trouve finalement Jude Bellingham, l’Anglais contourne la défense et offre une passe délicieuse à Kylian Mbappé, qui arme et marque d’un tir limpide en une touche de balle (2-0). Les supporters explosent de joie. Il répond déjà aux attentes énormes.

Le trou est fait, les Avengers sont séduisants. Les joueurs jouent ensemble, il y a du mouvement, l’équipe défend autant qu’elle attaque, le Real est déjà dur à jouer.

C'ÉTAIT ÉCRIT, KYLIAN MBAPPÉ MARQUE POUR SON PREMIER MATCH AVEC LE MAILLOT DU REAL MADRID ! 💥#SuperCup pic.twitter.com/vfjc7zgPsE — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 14, 2024

Moins de dix minutes avant, les Madrilènes avaient fini par ouvrir le score après une heure de bonne tenue mais avec aussi tous les soucis que peuvent connaître les équipes en pleine préparation d’avant-saison. Incorporer Kylian Mbappé dans le schéma tactique de Carlo Ancelotti n’a rien de si simple . Faire cohabiter autant de stars non plus. Le PSG en sait quelque chose…

58e minute de jeu, servi sur le côté gauche de la surface de réparation, le Brésilien Vinicius allume l’étincelle, crochet incisif, débordement et centre près du but. Federico Valverde est bien placé et ouvre le score (1-0). Kylian Mbappé a servi à occuper la défense centrale en appelant le ballon un peu en retrait. Sur un dribble, la différence s’est faite. Les Italiens ont craqué.

Kylian Mbappé sortira finalement à la 83e minute de jeu, remplacé par Brahim Diaz. Sous l’ovation. Vinicius cédera lui aussi sa place à Arda Guler quelques minutes plus tard, et Jude Bellingham pour Dani Ceballos. Des débuts réussis. Il a joué, il a marqué, ils ont gagné.

15 Ligues des Champions et voilà une 6e Supercoupe d’Europe…